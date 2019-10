Brighton & Hove Albion heeft Tottenham Hotspur wat dieper in de sportieve crisis geduwd. De laagvlieger was zaterdag thuis met liefst 3-0 te sterk voor de 'Spurs'.

Het is voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino de tweede grote nederlaag in een week, nadat Bayern München in de Champions League de ploeg voor eigen publiek met 2-7 vernederde.

Tot overmaat van ramp viel doelman Hugo Lloris tegen Brighton ook nog eens uit, met een op het oog ernstige armblessure. De Fransman kwam verkeerd terecht en verdraaide daarbij zijn elleboog. Hij werd met een brancard van het veld gedragen.

Lloris was vlak daarvoor enorm in de fout gegaan. Hij liet in de derde minuut een hoge bal vallen, waarna Neal Maupay profiteerde en de 1-0 in het lege doel tikte.

Het werd daarna de dag van Aaron Connolly, die bij Brighton zijn debuut in de basis maakte. De negentienjarige Ier maakte na een half uur de 2-0 en was in de tweede helft ook goed voor de 3-0.

Tottenham staat door de nederlaag met elf punten voorlopig nog zesde in de Premier League, maar alle andere ploegen komen nog in actie. De ploeg kan daardoor zomaar na dit weekend in het rechterrijtje staan. Brighton klimt naar plek twaalf en heeft slechts twee punten minder dan de 'Spurs'.

Doelman Hugo Lloris viel met een op het oog ernstige armblessure uit. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League