Liverpool is zaterdag ontsnapt aan het eerste puntenverlies in de Premier League. Dankzij een strafschop van James Milner in de extra tijd werd het 2-1 tegen Leicester City. Eerder op de dag moest Tottenham Hotspur opnieuw een pijnlijke nederlaag slikken.

In de eerste helft van Liverpool-Leicester hadden de bezoekers het prima voor elkaar, maar gingen ze toch met een achterstand rusten. Sadio Mané brak door en rondde koeltjes af.

Na rust lukte het Liverpool - met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis - niet om door te drukken tegen het dappere Leicester, dat tien minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam. James Maddison scoorde en leek daarmee de eindstand te bepalen.

Liverpool zette echter nog een keer aan en dat leverde vlak voor tijd de winnende treffer op. Mané werd gevloerd in het strafschopgebied, Milner schoot vanaf elf meter raak en Anfield ontplofte.

De overwinning betekent dat Liverpool, dat met elf thuiszeges op rij de langste reeks kent sinds 1985, ook na acht Premier League-speelrondes nog foutloos is. 'De Reds' hebben een voorsprong van acht punten op nummer twee Manchester City, dat zondag nog speelt.

Na afloop werd het wat onvriendelijk bij Liverpool-Leicester City. (Foto: Pro Shots)

Tottenham verliest en ziet Lloris uitvallen

Tottenham ging met liefst 3-0 onderuit bij Brighton & Hove Albion. Het is voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino de tweede grote nederlaag in een week, nadat Bayern München in de Champions League de 'Spurs' voor eigen publiek met 2-7 vernederde.

Tot overmaat van ramp viel doelman Hugo Lloris tegen Brighton ook nog eens uit, met een op het oog ernstige armblessure. De Fransman kwam verkeerd terecht en verdraaide daarbij zijn elleboog. Hij werd met een brancard van het veld gedragen.

Lloris was vlak daarvoor enorm in de fout gegaan. Hij liet de bal in de derde minuut los, waar Neal Maupay van profiteerde. Het werd daarna de dag van Aaron Connolly, die zijn basisdebuut maakte bij Brighton. De negentienjarige Ier maakte na een half uur de 2-0 en was in de tweede helft ook goed voor de 3-0.

Tottenham staat door de nederlaag met elf punten voorlopig zevende in de Premier League, al komen veel clubs nog in actie. Brighton klimt naar plek twaalf en heeft slechts twee punten minder dan de 'Spurs'.

Verder eindigde Norwich City-Aston Villa in liefst 1-5, was Burnley met 1-0 te sterk voor Everton en werd er niet gescoord bij Watford-Sheffield United.

Doelman Hugo Lloris viel met een op het oog ernstige armblessure uit. (Foto: Pro Shots)

