Pierre van Hooijdonk was vrijdag tot tranen geroerd door de treffer van zijn zoon Sydney. Die zorgde er met een raak afstandsschot tegen NEC voor dat NAC Breda de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie won.

De negentienjarige spits schoot halverwege de tweede helft van buiten het strafschopgebied het enige doelpunt van de wedstrijd binnen: 1-0. Vervolgens was te zien hoe zijn vader met een grote grijns en vochtige ogen op de tribune zat.

Dat verraste de tiener zelfs. "Zie je die ogen? Het lijkt wel alsof hij denkt: wat is dit nou?", merkte Van Hooijdonk junior bij FOX Sports op.

"Hij probeert zich altijd sterk te houden en laat zijn emoties niet graag zien, maar het is mooi om te zien dat het hem wat doet. Het is eigenlijk een beetje onwerkelijk."

'Wij zijn samen mij als speler'

Volgens de huidige NAC-spits speelt zijn vader een grote rol in zijn loopbaan. De inmiddels 49-jarige oud-international brak zelf ook door bij NAC Breda en kwam daarna nog uit voor clubs als Feyenoord, Celtic, Benfica en Vitesse.

Van Hooijdonk junior erkende dat het "handig" is om een vader te hebben met zo'n staat van dienst. "Bovendien zijn we allebei spits en hebben we een beetje dezelfde motoriek. Hij is ook heel eerlijk tegen me en zegt wat ik goed doe en wat ik niet goed doe."

De band tussen de twee is volgens de jonge spits dan ook heel goed. "We bespreken letterlijk alles: de planning van mijn carrière, alle beslissingen die ik moet nemen. Eigenlijk zijn wij samen mij als speler. Hij helpt mij enorm en belt me voor de wedstrijd nog met tips."

Van Hooijdonk voelt ook de steun van het publiek, dat de periodetitel vierde alsof promotie naar de Eredivisie al binnen is. "Ze waarderen dat we vechten, want het gaat allemaal niet vanzelf. Ik denk dat ze respect hebben voor de manier waarop we winnen."

