Sarina Wiegman is niet echt te spreken over het spel van de Oranjevrouwen in het EK-kwalificatieduel met Slovenië. De vicewereldkampioen won vrijdag weliswaar met 2-4 in Murska Sobota, maar de zege werd pas in de slotfase veiliggesteld.

"We hebben gewonnen en daar ben ik hartstikke blij mee, maar we weten allemaal dat we beter kunnen voetballen dan we vanavond hebben laten zien", concludeerde Wiegman na de overwinning bij de NOS.

"Ik vond dat we echt slordig speelden. We willen dynamisch spelen, maar dat begint wel met de formatie goed neerzetten en controle krijgen over de wedstrijd. Dat was in het begin te slordig en als je dan de bal verliest op momenten dat dat eigenlijk niet moet, dan ligt die bij ons erin."

De Oranjevrouwen kwamen verrassend op achterstand door een treffer van Mateja Zver, waarna Vivianne Miedema na een klein half uur voor de gelijkmaker zorgde. Lineth Beerensteyn bezorgde de bezoekers vlak na rust de voorsprong, maar twintig minuten voor tijd bracht Kaja Korosev Slovenië op 2-2.

"Normaal spelen we heel energiek en dat was vandaag echt minder", aldus Wiegman. "We kregen geen grip op de wedstrijd, waardoor het onrustig werd en zij bij momenten gevaarlijk werden. Dat zal dinsdag beter moeten."

Sherida Spitse kwam in de slotfase twee keer tot scoren voor de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

'Spitse toont weer aan hoe belangrijk ze is'

Sherida Spitse hielp Nederland in de slotfase alsnog aan de overwinning. Twaalf minuten voor tijd vond de middenvelder met wat geluk uit een vrije trap het net en vijf minuten later bepaalde ze de eindstand met een prachtige vrije trap in de bovenhoek.

"Het toont weer aan hoe belangrijk ze is met haar vrije trappen en wat voor kwaliteit dat is", was Wiegman lovend over Spitse. "Ze staat er op het moment dat het nodig is."

De Oranjevrouwen misten in Slovenië met Stefanie van der Gragt, Shanice van de Sanden, Jackie Groenen, Lieke Martens en Kika van Es wel liefst vijf belangrijke speelsters door blessures. Dat wilde Wiegman niet als excuus aanvoeren voor het matige spel van haar ploeg.

"Het klopt dat we een aantal spelers missen, maar we hadden nog steeds genoeg kwaliteit op het veld staan. Maar ook met het team waar we vandaag mee stonden, kan het beter."

Door de overwinning gaat de regerend Europees kampioen met negen punten uit drie wedstrijden aan kop in groep A. De voorsprong op nummer twee Rusland, dat dinsdag in Eindhoven de volgende tegenstander is, bedraagt drie punten. De Russinnen hebben wel een duel minder gespeeld.