Javairô Dilrosun heeft zijn ploeg Hertha BSC vrijdag aan een competitiezege geholpen. De Nederlandse aanvaller scoorde één keer in het met 3-1 gewonnen duel met Fortuna Düsseldorf. In België boekte Anderlecht de tweede overwinning van het seizoen.

Dilrosun was in het Olympiastadion in Berlijn vlak voor rust trefzeker. De eenmalig international van Oranje schoot met een dropkick de 2-1 binnen. De gasten uit Düsseldorf hadden na dik een half uur de leiding genomen via een strafschop van Rouwen Hennings, maar Vedad Ibisevic maakte rap gelijk.

Na het doelpunt van Dilrosun, die na een uur gewisseld werd, bepaalde Vladimir Darida de eindstand op 3-1. Dilrosun was de enige Nederlander in de basis bij Hertha. Karim Rekik bleef op de bank, terwijl Daishawn Redan niet bij de selectie zat.

Hertha haakt door de derde zege van het seizoen aan bij de middenmoot. De ploeg uit de Duitse hoofdstad heeft tien punten uit zeven duels. Düsseldorf staat met vier punten in de onderste regionen.

Nacer Chadli hielp Anderlecht aan de tweede zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Chadli helpt Anderlecht aan tweede zege

In België boekte Anderlecht ten koste van Charleroi eindelijk weer eens een zege: 1-2. Voormalig FC Twente-aanvaller Nacer Chadli maakte na een uur spelen het winnende doelpunt. Er stonden met Michel Vlap, Derrick Luckassen en Philippe Sandler liefst drie Nederlanders aan de aftrap bij de ploeg uit Brussel.

Bij Anderlecht zat de nieuwe trainer Frank Vercauteren nog niet op de bank. Hij kreeg eerder deze week de leiding over de moeizaam presterende ploeg, waar Vincent Kompany voortaan alleen als speler actief is.

Anderlecht klimt door de overwinning naar plek twaalf met negen punten uit tien duels. De achterstand op nummer zes RC Genk, dat de laatste play-offplek in handen heeft, is vijf punten. Die ploeg komt later nog in actie.

