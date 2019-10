NAC heeft vrijdagavond de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie veroverd. De ploeg van trainer Ruud Brood won moeizaam met 1-0 van NEC en bleef daarmee SC Cambuur (4-0-winst op Excelsior) en De Graafschap (0-0 tegen Almere City) voor.

Een treffer van Sidney van Hooijdonk was halverwege de tweede helft voor NAC genoeg om de periodetitel veilig te stellen. De negentienjarige zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk schoot met een hard afstandsschot raak.

NEC, de huidig nummer dertien, gaf zich na die goal niet meteen gewonnen en raakte via Mart Dijkstra nog de lat. De bezoekers uit Nijmegen drongen in de slotfase aan, maar NAC bleef overeind.

Omdat het in Breda lange tijd 0-0 stond en Cambuur tegen Excelsior al snel een voorsprong pakte, had de ploeg uit Leeuwarden lange tijd zicht op de periodetitel.

Cambuur pakte halverwege de eerste helft de leiding via Jamie Jacobs. De middenvelder sloop het strafschopgebied in en krulde de bal fraai in de kruising. Een kleine tien minuten later stond via Jordy van Deelen de 0-2 op het scorebord. Ragnar Oratmangoen zorgde met een rake kopbal vlak voor rust voor de genadeklap. Tien minuten voor tijd maakte invaller Jarchino Antonia er ook nog 4-0 van.

NAC eindigt na negen duels op 22 punten en troeft daarmee Cambuur met één punt af. De Bredanaren zijn daardoor verzekerd van een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie aan het einde van het seizoen.

Sidney van Hooijdonk was in Breda met een treffer de gevierde man. (Foto: Pro Shots)

De Graafschap verspeelt punten tegen Almere City

De Graafschap was ook nog in de race voor het periodekampioenschap, maar de ploeg van trainer Mike Snoei slaagde er in Doetinchem niet in om te winnen van Almere City: 0-0.

Door die remise eindigt De Graafschap in de eerste periode met negentien punten op de derde plaats.

De nieuwe nummer vier Jong Ajax hield huis tegen FC Eindhoven. De Amsterdammers wonnen met 6-0 en passeerden Excelsior op de ranglijst. Lassina Traore, Noa Lang, Jurgen Ekkelenkamp, Perr Schuurs en Ryan Gravenberch namen de treffers voor hun rekening. Eindhoven-verdediger Bart Biemans werkte de bal in de eerste helft in eigen doel.

Jong Ajax won met 6-0 van FC Eindhoven en klom naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie (Foto: Pro Shots).

FC Den Bosch-Top Oss stilgelegd door vuurwerk

De Brabantse derby tussen FC Den Bosch en Top Oss werd in de tweede helft een kwartier stilgelegd omdat fans van de bezoekers tot drie keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid.

Door treffers van Leo Väisänen, Alexander Laukart en Paco van Moorsel stond het toen al 3-0 voor de Bosschenaren, die bijna een helft lang met een man meer stonden door een rode kaart van Olivier Rommens. Nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf het duel had hervat maakte Laukart er ook nog 4-0 van.

Het noodlijdende Roda JC boekte op bezoek bij Telstar de tweede zege van het seizoen: 1-2. Namens de Limburgers zorgden Ike Ugbo en Niels Verburgh voor de doelpunten. Glynor Plet had Telstar halverwege de tweede helft op 1-1 gezet, waarna die goal twee minuten voor tijd door Verburgh teniet werd gedaan.

Jong FC Utrecht klom naar de vijfde plek dankzij een 2-5-zege op FC Dordrecht. De thuisploeg stond door een rode kaart van Noah Lewis lange tijd met tien man. Hicham Acheffay had met een hattrick een groot aandeel in de ruime zege van de Domstedelingen.

Go Ahead Eagles speelde met 1-1 gelijk tegen Jong AZ. Helmond Sport won mede door twee goals van Diego Snepvangers met 3-1 van MVV. Jong PSV boekte een 3-1-zege op FC Volendam. Bij de Eindhovenaren kwam Cyril Ngonge twee keer tot scoren.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie