De Oranjevrouwen hebben vrijdag ook de derde EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Slovenië werd in een moeizaam duel in Murska Sobota met 2-4 verslagen. Sherida Spitse was in de slotfase twee keer trefzeker.

Door de zege is de regerend Europees kampioen met negen punten nog altijd foutloos in groep A. Nummer twee Rusland heeft drie punten minder, maar ook één duel minder gespeeld. Dat land is op dinsdag in Eindhoven de volgende opponent.

Oranje kwam in de elfde minuut op achterstand door een doelpunt van Mateja Zver, maar na krap een half uur spelen maakte Vivianne Miedema gelijk.

Lineth Beerensteyn kopte de vicewereldkampioen vlak na rust op 1-2, maar die voorsprong hield geen stand. Kaja Korosec zorgde halverwege de tweede helft voor 2-2. Door twee doelpunten van Sherida Spitse pakte Oranje alsnog de drie punten.

De Oranjevrouwen konden ondanks een matig optreden vier keer juichen. (Foto: Pro Shots)

Oranjevrouwen gehavend tegen Slovenië

Bondscoach Sarina Wiegman kon in Slovenië niet over haar sterkste elftal beschikken, want ze miste liefst vijf belangrijke speelsters. Zo bleven onder anderen Lieke Martens, Jackie Groenen en Shanice van de Sanden vanwege blessures thuis.

Dat bood de kans aan speelsters als Renate Jansen en Jill Roord de kans om zich te bewijzen, maar het tweetal speelde een moeizame wedstrijd op het matig bespeelbare veld in het Fazanerija Stadion.

Oranje opende matig en moest al na elf minuten een doelpunt slikken. Zver trof van dichtbij raak, nadat Sari van Veenendaal in eerste instantie nog redde. De ploeg van Wiegman schakelde een tandje bij en dat leidde al snel tot de gelijkmaker, dankzij een intikker van Miedema.

Lineth Beerensteyn zorgde vlak na rust voor de 1-2. (Foto: Pro Shots)

Spitse behoedt Oranje voor puntenverlies

Na rust openden de Oranjevrouwen wel fel en al binnen twee minuten lag de 1-2 erin. Merel van Dongen bereikte met een fraaie voorzet Beerensteyn, die bij de tweede paal raak kopte.

Hoewel de Nederlandse vrouwen daarna de wedstrijd in handen leken te hebben, kwam Slovenië terug tot 2-2. Korosec sprintte de hele Oranje-defensie eruit en passeerde Van Veenendaal in de korte hoek.

Het was daarna aan Spitse te danken dat Nederland zonder puntenverlies bleef, al kwam met name bij haar eerste treffer wat fortuin kijken. Haar vrije trap ging aan iedereen voorbij en belandde in één keer in het doel. Haar tweede vrije trap mocht er wel zijn. Die belandde fraai in de bovenhoek.