De Oranjevrouwen zijn vrijdag om 19.00 uur in en tegen Slovenië begonnen aan hun derde EK-kwalificatiewedstrijd. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is gehavend, maar moet in staat worden geacht om ook de derde wedstrijd in winst om te zetten. Volg alles in ons liveblog.

EK-kwalificatie

Derde groepsduel

Slovenië-Oranje ( 1-0 )

) Aftrap was 19.00 uur Oranjevrouwen · 21' Het is voorlopig niet best aan de kant van Oranje. De Europees kampioen is niet in staat om tot echte kansen te komen. Slovenië graaft zich in en vindt het zo wel prima. Oranjevrouwen · 17' Een nieuwe situatie voor de Oranjevrouwen, want de ploeg van Wiegman kwam in deze kwalificatiereeks nog niet eerder op achterstand. Hoe pakt Nederland het op? Oranjevrouwen · Dit is het eerste tegendoelpunt voor de Oranjevrouwen in deze EK-kwalificatiereeks. Oranjevrouwen · 11' GOAL Slovenië! 1-0



Wat gebeurt hier? De Oranjevrouwen komen zeer verrassend op achterstand tegen het kleine Slovenië. Mateja Zver schiet van dichtbij de rebound binnen nadat Sari van Veenendaal in eerste instantie nog redding kan brengen op een uitbraak van de thuisploeg. Oranjevrouwen · 10' Het veld in stadion Fazanerija is niet echt om over naar huis te schrijven. Het is de vraag of de Oranjevrouwen er mee om kunnen gaan. Oranjevrouwen · 5' Zoals verwacht hebben de Oranjevrouwen de bal tegen de Slovenen. Tot echte kansen is de ploeg van Sarina Wiegman nog niet gekomen. Oranjevrouwen · 1' De bal rolt! Slovenië-Oranjevrouwen is onderweg... Oranjevrouwen · De spelers staan inmiddels op het veld. We gaan over een paar minuten beginnen aan Slovenië-Nederland in de EK-kwalificatie. Oranjevrouwen · Dit is het stadion waar Slovenië-Nederland wordt afgewerkt. De Oranjevrouwen spelen in eigen land vaak voor duizenden toeschouwers, maar dat zit er vanavond niet in. Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Wat gaan de Oranjevrouwen vanavond doen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië? Winnen

Verliezen

Gelijkspelen Oranjevrouwen · Wat hebben Nederland en Slovenië eerder gedaan in deze EK-kwalificatie?



Nederland:

Estland-Oranjevrouwen 0-7

Oranjevrouwen-Turkije 3-0

Slovenië:

Slovenië-Rusland 0-1

Slovenië-Kosovo 5-0 Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Dit is momenteel de stand in de EK-kwalificatiegroep van de Oranjevrouwen:



Groep A

Nederland: 2-6 (10-0) Rusland: 2-6 (5-0) Slovenië: 2-3 (5-1) Kosovo: 2-3 (2-5) Turkije: 3-1 (0-5) Estland: 3-1 (0-11) Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Over anderhalf uur beginnen de Oranjevrouwen aan hun derde EK-kwalificatieduel. Slovenië is de tegenstander. Het is wachten op de opstelling. Oranjevrouwen · 'Duel met Slovenië mooie kans voor jonge speelsters'

De Oranjevrouwen missen vanavond in de EK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Slovenië vijf ervaren speelsters die meestal verzekerd zijn van een basisplaats. Dat biedt volgens spits Vivianne Miedema de ruimte aan een aantal talenten om zich te laten zien. "Voor de nieuwe speelsters is dit een heel mooie kans om zichzelf te laten zien", zegt de 23-jarige Miedema die nu als een van de routiniers geldt. "Ze doen dingen die ik drie jaar geleden ook deed. Ze waren ook allemaal net wat zenuwachtiger, maar gelukkig integreert iedereen goed in de groep." Oranjevrouwen · Oranjevrouwen ·