Donyell Malen is vrijdag verkozen tot Eredivisie-speler van de Maand. De aanvaller van PSV was op basis van statistieken de best presterende speler in september.

De twintigjarige Malen maakte afgelopen maand zeven doelpunten in vijf competitiewedstrijden. Hij was onder meer vijf keer trefzeker in het thuisduel met Vitesse (5-0-zege).

Dankzij zijn doelpuntenproductie in september is Malen met acht treffers momenteel ook topscorer in de Eredivisie. Hij was met 21 doelpogingen afgelopen maand ook de speler met de meeste schoten op doel.

Malen, die begin vorige maand in het EK-kwalificatieduel met Duitsland (2-4-zege) zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte, liet de Ajacieden Nicolás Tagliafico en Quincy Promes achter zich.

De prijs voor Speler van de Maand bestaat sinds vorig seizoen en is een initiatief van de Eredivisie CV in samenwerking met FOX Sports en Opta Sports. De winnaar wordt bepaald aan de hand van tientallen statistieken. In augustus werd Hakim Ziyech de eerste Speler van de Maand van dit seizoen.

Chidera Ejuke kreeg de prijs voor Talent van de Maand uit handen van FOX Sports-verslaggeefster Fresia Cousiño Arias. (Foto: Eredivisie CV / FOX Sports)

Ejuke verkozen tot Talent van de Maand

De prijs voor Talent van de Maand ging naar sc Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke. De Nigeriaan scoorde in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-3-zege) twee keer in dertien minuten. Ook was Ejuke dit seizoen al goed voor 63 dribbels, de meeste van alle spelers. In augustus ging de prijs naar AZ-verdediger Owen Wijndal.

Ajax is met vier spelers opnieuw hofleverancier van het Elftal van de Maand. Zowel Promes, Tagliafico, Joël Veltman als Daley Blind kreeg een uitverkiezing.

Elftal van de Maand: Marco Bizot (AZ); Denzel Dumfries (PSV), Joël Veltman (Ajax), Daley Blind (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax); Ajdin Hrustic (FC Groningen), Quincy Promes (Ajax), Mauro Júnior (Heracles Almelo); Calvin Stengs (AZ), Donyell Malen (PSV), Chidera Ejuke (sc Heerenveen).