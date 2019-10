Feyenoord heeft over het boekjaar 2018-2019 5,9 miljoen euro verlies geleden. De Rotterdamse club schrijft de rode cijfers vooral toe aan tegenvallende inkomsten uit transfers.

Feyenoord boekte een positief bedrijfsresultaat van 566.000 euro, maar komt uit op een negatief resultaat van de transfers.

"Na een reeks van zes seizoenen met positieve totaalresultaten is Feyenoord er in het afgelopen seizoen niet in geslaagd om deze reeks voort te zetten. Dit is met name veroorzaakt door achterblijvende transferresultaten", meldt Feyenoord in het jaarverslag.

Bovendien strandden de Rotterdammers vorig seizoen in de derde voorronde van de Europa League, terwijl de ploeg een seizoen eerder nog in de Champions League speelde.

"Waar in 2017-2018 het deelnemen aan de Champions League nog zorgde voor een recordomzet van 99,4 miljoen euro is deze, door het niet deelnemen aan een van de Europese eindtoernooien, gedaald naar een bedrag van 70,8 miljoen euro", schrijft Feyenoord.

Het eigen vermogen van de huidige nummer zes van de Eredivisie is gedaald van 31,6 miljoen euro naar 25,6 miljoen euro, maar Feyenoord benadrukt dat de club "financieel gezond" is en dat "het behaalde positieve bedrijfsresultaat tot tevredenheid stemt".

