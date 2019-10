De Oranjevrouwen missen vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Slovenië vijf ervaren speelsters die meestal verzekerd zijn van een basisplaats. Dat biedt volgens spits Vivianne Miedema de ruimte aan een aantal talenten om zich te laten zien.

"Het is even wennen als er vijf of zes grote speelsters uit het team wegvallen. Het is op dit moment dan ook vrij rustig in het team", aldus Miedema, die ondanks haar 23 jaar een van de 'routiniers' is in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman.

"Voor de nieuwe speelsters is dit een heel mooie kans om zichzelf te laten zien. Ze doen dingen die ik drie jaar geleden ook deed. Ze waren ook allemaal net wat zenuwachtiger, maar gelukkig integreert iedereen goed in de groep."

Lieke Martens, Jackie Groenen, Kika van Es, Shanice van de Sanden en Stefanie van der Gragt kunnen door een blessure niet meedoen in het derde EK-kwalificatieduel van Oranje. Met aanvaller Fenna Kalma en verdediger Lynn Wilms, die beiden negentien zijn en voor FC Twente spelen, heeft Wiegman onder anderen twee tieners opgeroepen.

"We zijn in de loop der jaren veel breder geworden in de selectie", aldus de bondscoach. "De concurrentiestrijd is behoorlijk aan de gang. We willen ook heel graag dat de groep beter wordt, zodat ze het ons zo moeilijk mogelijk maken de opstelling te maken. En dat is wat nu ook gaande is."

Oranje won zijn laatste wedstrijd met 3-0 van Turkije. (Foto: Pro Shots)

'Moeten die wedstrijd gewoon winnen'

Ondanks het gemis van een half basiselftal, zou Slovenië als nummer 53 van de FIFA-ranking geen probleem moeten zijn voor WK-finalist Nederland.

"Veel van die meiden spelen hier in Slovenië of in de mindere competities in het buitenland", zegt Miedema. "Wij zijn favoriet en moeten van onszelf uitgaan en die wedstrijd gewoon winnen."

De Oranjevrouwen wonnen hun eerste wedstrijden in de kwalificatiegroep overtuigend van Estland (0-7) en Turkije (3-0). Slovenië verloor van Rusland (0-1) en versloeg Kosovo (5-0).

Het duel in het Fazanerija City Stadium in Murska Sobota, waar een kleine vierduizend fans in kunnen, begint vrijdag om 19.00 uur. Nederland neemt het dinsdag in het Philips Stadion in Eindhoven op tegen Rusland (aftrap 20.00 uur), op papier de sterkste tegenstander in groep A.

De negen poulewinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich voor het EK van 2021 in Engeland. De zes andere nummers twee spelen play-offs voor de resterende drie tickets.