Ron Vlaar hoopt dat AZ de huidige goede vorm het hele seizoen vol kan houden. De Alkmaarders kennen een uitstekende start in de Eredivisie en hielden donderdag Manchester United in Den Haag knap op een 0-0-gelijkspel in de groepsfase van de Europa League.

"De laatste keer dat ik het gevoel had dat alles in het team klopte, was in mijn laatste jaar bij Feyenoord en op het WK 2014 met het Nederlands elftal. Het is de kunst om dit een heel seizoen vol te houden. Dat is moeilijk", zegt Vlaar.

"Er zullen spelers teleurgesteld raken die naar hun mening iets te vaak op de bank zitten. Die moeten we dan het gevoel geven dat ze nodig zijn. We moeten de boel dan bij elkaar houden. We kunnen het niet met elf man doen. Dat is onmogelijk."

AZ maakte ook tegen United weer bij vlagen indruk met fraai combinatievoetbal. De ploeg van trainer Arne Slot creëerde weliswaar niet echt grote kansen, maar incasseerde aan de andere kant ook geen enkel schot op doel, iets wat alleen FC Barcelona in de afgelopen tien jaar lukte tegen United (2009).

"Ik ben trots op hoe we gespeeld hebben, maar je proefde na afloop in de kleedkamer ook wel wat teleurstelling, omdat we deze wedstrijd naar ons toe hadden kunnen en misschien wel moeten trekken. Het is ook wel weer een positieve mentale verandering dat we zo denken. We willen doorgroeien", aldus Vlaar.

"Het was mooi dat je soms wat irritatie merkte bij de aanvallers van United als zij druk gingen zetten en wij ons daar simpel onderuit wisten te tikken en dat De Gea in de slotfase tijd ging rekken. Dat verwacht je niet van zo'n grote club. Hun fans stonden ook gewoon voor ons te klappen. Dat doet je goed."

Het basiselftal van AZ tegen Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Wij kunnen elke wedstrijd winnen'

AZ is aan een sterke serie bezig. De Noord-Hollanders zijn in de laatste zes officiële wedstrijden ongeslagen (vier zeges en twee gelijke spelen) en vernederden twee weken geleden Feyenoord nog in De Kuip (0-3).

"De groep is voor het eerst bij elkaar gebleven. Alleen Guus Til is vertrokken", vertelt Vlaar. "In de afgelopen jaren was het steeds zo dat de topscorers weg gingen. Nu zie je dat er vanaf het begin meer vastigheden zijn. Vorig seizoen hebben we een half jaar nodig gehad om iets op te bouwen."

"Wij kunnen elke wedstrijd winnen. Dat is ook ons streven. Een van de belangrijkste dingen is dan dat je conditioneel topfit bent. Dat je het elke wedstrijd kan brengen, ook in een dubbel programma. We hebben al heel wat voor onze kiezen gehad en daar zijn we goed mee omgegaan. Ik geloof heilig in onze kwaliteiten."

Zondag vervolgt AZ de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Willem II. De ploeg van Slot bezet na acht speelrondes de derde plaats, op slechts één punt achterstand van de koplopers Ajax en PSV.

Over twee weken hervat AZ de groepsfase van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen Astana. De halvefinalist van de UEFA Cup in 2005 staat met twee punten na twee speelrondes derde in groep L, op twee punten achterstand van United en Partizan.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Europa League