Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal moet het in de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Wit-Rusland zonder de geblesseerde Davy Pröpper en Jeroen Zoet stellen.

Ten opzichte van de voorselectie zijn naast Zoet en Pröpper ook Hans Hateboer, Justin Kluivert, Terence Kongolo, Tonny Vilhena en Wout Weghorst niet opgenomen in de definitieve groep van 23 spelers.

Zeventienvoudig international Pröpper heeft een hamstringblessure en miste afgelopen weekend het duel van Brighton & Hove Albion met Chelsea (2-0-nederlaag). De middenvelder stond vorige maand tegen Estland (0-4-zege) in de basis bij Oranje.

PSV-keeper Zoet liep donderdagavond in de warming-up voor de Europa League-wedstrijd tegen het Noorse Rosenborg (1-4-zege) een liesblessure op. Zoet is normaal de tweede keeper van Oranje achter Jasper Cillessen. Kenneth Vermeer en Marco Bizot zijn nu de andere doelmannen in de selectie.

Ajax is met vier spelers (Daley Blind, Donny van de Beek, Quincy Promes, en Joël Veltman) de hofleverancier van het Nederlands elftal. PSV (Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Donyell Malen) levert drie internationals.

Ajax-verdediger Sergiño Dest en PSV-spelmaker Mohamed Ihattaren, die nog twijfelen tussen Nederland en respectievelijk de Verenigde Staten en Marokko, zaten al niet in de voorselectie. Beide talenten willen nog geen definitieve keuze maken over hun interlandcarrière.

Oranje staat derde in kwalificatiegroep

Het Nederlands elftal vervolgt de EK-kwalificatie volgende week donderdag met een thuiswedstrijd tegen concurrent Noord-Ierland in De Kuip (aftrap 20.45 uur). Drie dagen later volgt een uitduel met Wit-Rusland in het Dinamo-stadion in Minsk (aftrap 18.00 uur).

De ploeg van Koeman, die bij de vorige interlandperiode overwinningen op Duitsland (2-4) en Estland (0-4) boekte, bezet momenteel met negen punten de derde plek in groep C. De nummer één en twee in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgende zomer, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden.

Oranje heeft door de prestaties in de Nations League nog altijd de play-offs als vangnet, mocht het niet lukken om als eerste of tweede te eindigen in de EK-kwalificatiepoule.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Duitsland 5-12 (17-6)

2. Noord-Ierland 5-12 (7-4)

3. Nederland 4-9 (14-5)

4. Wit-Rusland 5-3 (3-10)

5. Estland 5-0 (2-18)

De selectie van Oranje

Doelmannen: Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord) en Marco Bizot (AZ).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV) en Quincy Promes (Ajax).

