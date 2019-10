Rick Karsdorp hoopt dat Feyenoords fraaie 2-0-overwinning op FC Porto van donderdag het einde van een vervelende periode betekent. De rechtsback ligt al een tijdje overhoop met een groepje supporters.

Twee weken geleden kreeg Karsdorp het na Rangers-Feyenoord aan de stok met een aantal fans die vinden dat hij niet goed genoeg speelt sinds hij deze zomer terugkeerde in De Kuip. Hij kreeg ook veel negatieve berichten op sociale media.

Tegen Porto zorgde Karsdorp na een mooie solo voor 2-0 en bij het juichen uitte hij zijn emoties. "Het was ontlading, maar ook frustratie over wat er met mij en een groepje supporters gebeurd is. Ik heb een lastige week gehad bij Feyenoord", aldus de zichtbaar geëmotioneerde verdediger bij Veronica.

"Als je berichten krijgt over je kind (Karsdorp is net vader, red.) en je vrouw, dan komt dat even binnen, en daar heb ik een week mee rondgelopen. Uiteindelijk moet je de knop omzetten en ik denk dat ik dat heb gedaan."

"Ik vierde mijn doelpunt eerst met de spelers en de supporters en daarna naar mijn vrouw toe, voor wie ik ontzettend veel respect heb. Het is voor haar ook niet makkelijk om berichten te lezen over je kind dat net drie weken oud is."

Rick Karsdorp viert zijn doelpunt tegen FC Porto met de supporters. (Foto: Pro Shots)

'Had het me anders voorgesteld'

De 24-jarige Karsdorp had de beledigingen niet zien aankomen. "Zulke dingen horen er blijkbaar bij, maar ik had het me anders voorgesteld, hier bij Feyenoord. Natuurlijk weet ik dat ik niet altijd goede wedstrijden speel, maar ik voel dat ik de stijgende lijn te pakken heb", aldus de verdediger.

"Ik lees de berichten helemaal niet meer. Misschien zijn ze nu positief en volgende week weer negatief, en dat mag ook, maar naar mijn gezin toe gaat het te ver. Als het één persoon was: oké. Maar het was een groep van twintig of dertig mensen, dat is wel een verschil."

Karsdorp hoopt dat hij het nu allemaal achter zich kan laten. "Het blijft me altijd bij, maar op een gegeven moment moet de knop om. Ik heb zondag tegen FC Twente en nu tegen Porto een goede wedstrijd gespeeld en dat heb ik ook nodig."

Feyenoord op drie punten in Europa League

Jens Toornstra was de andere doelpuntenmaker namens Feyenoord tegen FC Porto. De Rotterdammers staan net als Porto, Rangers en Young Boys op drie punten in groep G van de Europa League.

Het derde groepsduel is op 24 oktober, wanneer de ploeg van trainer Jaap Stam naar Zwitserland afreist voor een wedstrijd tegen Young Boys.

