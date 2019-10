Mark van Bommel is deels tevreden over de 1-4-overwinning van PSV op Rosenborg BK in de Europa League. De uitslag stemt de trainer tot tevredenheid, maar hij vindt wel dat het spel nog wat beter kan.

"Dit is een mooie overwinning. We staan op zes punten uit twee wedstrijden en hebben nu al een uitwedstrijd gewonnen, dus we mogen hartstikke tevreden zijn", aldus Van Bommel voor de camera van FOX Sports.

De voormalige middenvelder zag dat zijn ploeg in Noorwegen bij rust al met 0-3 voorstond door treffers van aanvoerder Pablo Rosario en Donyell Malen en een eigen doelpunt van Birger Meling. Na een tegengoal in de tweede helft bepaalde Malen de eindstand.

"Het is mooi dat we bij rust 0-3 voorstonden, maar dan gaat het erom hoe je aan de tweede helft begint. De ploeg die achterstaat, komt dan vaak anders uit de kleedkamer", aldus Van Bommel, die dus niet tevreden was over het spel na rust.

"We moeten momenten en gedeeltes in wedstrijden beter onder controle hebben. In de eerste helft was het wél goed en volwassen. We moeten het zakelijk uitspelen, dat hebben we bij momenten niet gedaan. Daardoor maakten we het onszelf af en toe moeilijk."

Donyell Malen scoorde twee keer voor PSV in Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Rosario: 'Concentratie viel beetje weg'

Aanvoerder Rosario zag ook dat het na rust minder was dan in de eerste helft. "In de tweede helft was het wat minder en viel de concentratie een beetje weg. Dat mag niet gebeuren, maar het gebeurde wel. Uiteindelijk hebben we het wel zakelijk uitgespeeld", zei hij.

"We hebben Rosenborg goed geanalyseerd en het is aan onze kracht te danken dat we hier met 1-4 winnen. We hebben genoeg kwaliteit om overal te scoren, dat hebben we nu weer gedaan."

PSV won eerder al met 3-2 van Sporting CP en gaat aan kop in groep D van de Europa League. De volgende wedstrijd is op 24 oktober, wanneer het Oostenrijkse LASK naar Eindhoven komt.

Komende zondag staat PSV in de Eredivisie tegenover VVV-Venlo. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 16.45 uur.

