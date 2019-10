Ajax, Feyenoord, AZ en PSV hebben deze week opnieuw uitstekende zaken gedaan voor de positie van Nederland op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ons land staat steviger op de negende plek.

Door de overwinningen van Ajax in Valencia, Feyenoord op FC Porto en PSV bij Rosenborg en het verdienstelijke gelijkspel van AZ tegen Manchester United stijgt Nederland van 31,350 naar 32,750 punten.

Daarmee wordt nog altijd de negende plek bezet, maar het gat met nummer tien Oekraïne is wel vergroot. Dat land pakte slechts 0,8 punten en staat nu op een totaal van 31,900.

Als Nederland dit seizoen bij de eerste tien op de coëfficiëntenlijst eindigt, mag de kampioen van 2021 vrijwel zeker rechtstreeks de Champions League in. Vanwege de prestaties van vorig seizoen - met name Ajax haalde veel punten binnen - is de kampioen van dit seizoen ook al zo goed als zeker van een Champions League-ticket.

De enige voorwaarde daarbij is dat de winnaar van de Champions League - op dit moment Liverpool - zich in het nieuwe seizoen via de competitie voor het miljoenenbal plaatst. Dat gebeurt echter vrijwel altijd.

Top twaalf UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 89,283 punten

2. Engeland - 77,605

3. Duitsland - 61,212

4. Italië - 60,225

5. Frankrijk - 51,748

6. Rusland - 43,549

7. Portugal - 43,449

8. België - 35,300

9. Nederland - 32,750

10. Oekraïne - 31,900

11. Turkije - 31,000

12. Oostenrijk - 29,925

Positie belangrijk voor Champions League-ticket

Voor de UEFA-coëfficiëntenlijst levert een zege van een club in de Champions League of Europa League twee punten op en een remise één punt.

Het totale aantal punten in een week wordt gedeeld door het aantal clubs dat per land aan het begin van het seizoen Europees actief was - in het geval van Nederland vijf - en dat leidt tot de score op de ranking.

Nederland is net als concurrenten België (achtste) en Turkije (elfde) nog met vier clubs vertegenwoordigd in Europa. De Oekraïners moeten het met drie clubs doen.

De volgende week met Europees voetbal is later deze maand, met op 23 oktober Ajax-Chelsea in de Champions League en op 24 oktober Young Boys-Feyenoord, PSV-LASK en AZ-Astana in de Europa League.