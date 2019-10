AZ'ers Calvin Stengs en Myron Boadu genoten donderdag van de duels die ze met de spelers van Manchester United uitvochten tijdens de thuiswedstrijd in de groepsfase van de Europa League (0-0). De aanvallers wilden zich extra bewijzen tegen de Engelse grootmacht.

"Het is niet zo dat ik erover nadacht dat deze wedstrijd belangrijk kon zijn voor mijn toekomst, maar hier doe je het wel allemaal voor als voetballer. Uiteindelijk wil je zelf ook ooit bij een topclub terechtkomen", zei Stengs in het Cars Jeans Stadion in Den Haag.

"Je probeert er niet mee bezig te zijn dat je voor het eerst zo'n grote wedstrijd speelt", voegde Boadu toe. "Het is niet lastig om niet om je heen te kijken op het veld en te denken: hé, deze topspelers zie ik normaal alleen met FIFA. Nee, ik wilde gewoon van ze winnen."

Stengs en Boadu lieten zich met name in de eerste helft van hun beste kant zien. Boadu leek uit een corner van Stengs zelfs voor 1-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd door de Litouwse arbitrage terecht afgekeurd wegens buitenspel.

"Ik was al een beetje aan het juichen", vertelde Boadu. "Maar toen ik achterom keek, zag ik de grensrechter zijn vlag in de lucht steken en drong het tot me door dat het doelpunt niet telde. Dat was wel jammer."

"Het was allemaal wat moeilijker dan - met alle respect - in de Eredivisie. De verdedigers van United stonden wat slimmer opgesteld. Normaal gesproken kan Calvin de bal drie of vier keer 'steken' en dan sta ik alleen voor de keeper, maar dat gebeurde vandaag niet."

De spelers van AZ drinken wat tijdens de wedstrijd tegen Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Dit was het ideale moment om United te pakken'

AZ maakte tegen het plichtmatig spelende United, dat met een veredeld B-elftal zonder onder anderen de licht geblesseerden Paul Pogba en Anthony Martial aantrad, de meeste aanspraak op de zege, maar kwam ondanks een overwicht niet echt tot grote kansen.

"We hebben er goed op ingespeeld dat zij niet in de allerbeste periode zitten door lef te tonen", zei Stengs. "Je moet niet schijterig zijn tegen zo'n ploeg. Dan ga je juist fouten maken en speel je ze in de kaart. Een gelijkspel is een mooi resultaat, maar wel met de kanttekening dat het een zege had kunnen zijn."

"Het is goed dat we niet hebben verloren, maar aan de andere kant was dit wel het ideale moment om ze te pakken", vond ook Boadu. "Daarom was iedereen ook niet heel enthousiast na afloop in de kleedkamer. We willen meer dan dit. We willen doorgaan in de groep."

Na twee speelrondes staat AZ er redelijk voor met het oog op overwintering in de Europa League. De Alkmaarders bezetten met twee punten de derde plaats in groep L, op twee punten achterstand van de koplopers United en Partizan.

Over twee weken vervolgt AZ het Europese avontuur met een thuiswedstrijd tegen de nog puntloze hekkensluiter Astana, maar de ploeg van trainer Arne Slot neemt het eerst nog tegen Willem II (uit) en sc Heerenveen (thuis) op in de Eredivisie.

