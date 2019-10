Een uiterst efficiënt PSV heeft donderdag ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League gewonnen. Mede dankzij drie doelpunten voor rust werd Rosenborg BK in Noorwegen met 1-4 geklopt.

Pablo Rosario opende binnen een kwartier de score, waarna PSV via een eigen doelpunt van Birger Meling op 0-2 kwam. Donyell Malen zorgde vlak voor de pauze voor het derde Eindhovense doelpunt.

Na rust kwam Rosenborg nog terug tot 1-3, maar PSV gaf de zege niet meer uit handen. Via Malen liep de ploeg zelfs nog uit naar 1-4.

Door de 2-1-zege van Sporting CP tegen LASK gaat de ploeg van coach Mark van Bommel met zes punten aan de leiding. LASK en Sporting volgen met drie punten, Rosenborg is laatste met nul punten.

De Eindhovenaren moesten het in Trondheim zonder doelman Jeroen Zoet stellen. Hij viel in de warming-up uit, waardoor Robbin Ruiter het doel verdedigde. De oud-keeper van FC Utrecht maakte zijn debuut in de Eindhovense hoofdmacht.

Pablo Rosario scoorde al voor de derde keer op rij. (Foto: Pro Shots)

PSV levensgevaarlijk uit tegenstoot

PSV speelde zeker niet groots in het Lerkendal Stadion, maar trof in Rosenborg een ploeg die weinig klaarspeelde. De Eindhovenaren konden daarom rustig achteroverleunen en toeslaan in de tegenstoot.

Dat leidde na krap een kwartier tot de 0-1 van Rosario, die al glijdend via het been van een tegenstander en de onderkant van de lat doel trof. Het was al het derde doelpunt van de middenvelder in drie duels, terwijl hij in alle wedstrijden daarvoor slechts één keer scoorde.

PSV kwam daarna even onder de druk van Rosenborg te staan, maar was acht minuten voor rust na een snelle uitval wederom trefzeker. Denzel Dumfries stuitte eerst nog op de doelman, maar zijn tweede poging werd door Meling in eigen doel geschoten.

Malen profiteerde vlak daarna van concentratieverlies bij de Noren. De spits werd aan de linkerkant van het strafschopgebied vrijgespeeld en schoot de bal via het lijf van de keeper raak.

Malen zorgt in de slotfase voor vierde doelpunt

Het duel kabbelde na rust rustig verder. Pas in de zeventigste minuut kwam er weer enige opwinding, toen Samuel Adegbenro de spanning terugbracht met de 1-3. De Nigeriaan scoorde van dichtbij, nadat Ruiter nog knap een kopbal uit het doel had getikt.

Van een Noors slotoffensief was daarna echter amper sprake. Malen verzuimde aanvankelijk de 1-4 binnen te schieten, maar was twaalf minuten voor tijd alsnog trefzeker. Hij schoot op aangeven van Ritsu Doan het Eindhovens kwartet vol.

PSV hervat de Europa League op 24 oktober met een thuisduel met LASK. Rosenborg gaat op die dag op bezoek bij Sporting CP.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Europa League