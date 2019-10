AZ-trainer Arne Slot was stiekem een beetje teleurgesteld dat zijn ploeg in de Europa League niet van Manchester United wist te winnen. Het bleef in Den Haag bij 0-0.

Het feit dat de Alkmaarders niet geheel tevreden waren met een punt tegen de Engelse grootmacht, tekent volgens Slot hoe AZ gespeeld heeft. "Dat we dit gevoel hebben, is misschien wel het grootste compliment", zei de coach bij FOX Sports.

United-trainer Ole Gunnar Solskjaer liet zeker niet zijn sterkste spelers aantreden, al stonden er met doelman David de Gea, Nemanja Matic en de Braziliaan Fred toch wat spelers van naam op het veld.

Bovendien liet de Noor met Jesse Lingard en Marcus Rashford nog twee vaste basisspelers invallen. "Zij brachten toch nog twee van hun beste spelers om een zege te pakken", zag Slot. "Dat zien we ook wel als een compliment, ook al hadden wij het gevoel dat er meer in had gezeten."

'Hebben maar twee kansen weggegeven'

Slot vond dat AZ misschien wel beter met de geboden ruimte om had kunnen springen. "We konden makkelijk met ze mee en speelden regelmatig in een hoger tempo. Helaas hebben we Oussama Idrissi en Myron Boadu te weinig kunnen lanceren."

Bovendien gaf de verdediging maar weinig weg. "Ik kan me maar twee kansen herinneren", zei Slot. "De eerste haalt Ron Vlaar van de lijn en de tweede ging vlak voor tijd net voorlangs. Mooi om te zien dat ons team al zo ver is, dat we hier teleurgesteld over kunnen zijn."

Met het tweede punt op rij staat AZ derde in groep L. FK Partizan en Manchester United hebben allebei vier punten, terwijl Astana nog puntloos is. De ploeg uit Kazachstan is op 24 oktober de volgende tegenstander.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Europa League