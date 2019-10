Arsenal heeft donderdagavond in de groepsfase van de Europa League een eenvoudige overwinning op Standard Luik (4-0) geboekt. Justin Kluivert hield met AS Roma een punt over aan het uitduel met het Oostenrijkse Wolfsberger AC (1-1), terwijl Wout Weghorst en Jeffrey Bruma met VfL Wolfsburg gelijkspeelden bij Saint-Étienne: 1-1.

Arsenal-Standard Luik was na ruim twintig minuten al beslist, want de thuisploeg leidde op dat moment al met 3-0 in het Emirates Stadium. De pas achttienjarige Gabriel Martinelli trof in een tijdsbestek van drie minuten twee keer doel, waarna Joe Willock in de 22e minuut de derde treffer aantekende.

Na rust nam Arsenal gas terug en daardoor bleef Luik een monsterscore bespaard. De Spanjaard Dani Ceballos werkte in de 57e minuut nog wel van dichtbij de 4-0 binnen, maar daar bleef het ook bij in Londen.

Door de probleemloze overwinning gaat Arsenal nog altijd fier aan kop in groep F. De ploeg van manager Unai Emery won het eerste groepsduel al met 0-3 bij Eintracht Frankfurt, dat donderdag nipt te sterk was voor Vitória Guimaraes: 0-1.

Evan Ndicka tekende in de 36e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd in Portugal. Bas Dost begon op de bank bij Frankfurt en kwam na 68 minuten het veld in, maar kwam niet tot scoren.

Stand in groep F 1. Arsenal 2-6 (+7)

2. Standard Luik 2-3 (-2)

3. Eintracht Frankfurt 2-3 (-2)

4. Vitória Guimaraes 2-0 (-3)

Arsenal scoorde vier keer tegen Standard Luik. (Foto: Pro Shots)

Kluivert pakt punt met AS Roma

Kluivert had bij Roma een basisplaats en zag zijn ploeg na 26 minuten op voorsprong komen tegen Wolfsberger door een treffer van Leonardo Spinnazzola. Michael Liendl, die een verleden bij FC Twente heeft, hielp de Oostenrijkers vlak na rust aan de gelijkmaker en bezorgde zijn ploeg zo een punt.

In de andere wedstrijd in groep J speelden Medipol Basaksehir en Borussia Mönchengladbach eveneens met 1-1 gelijk. Roma en Wolfsberger leiden met vier punten uit twee duels, gevolgd door Basaksehir en 'Gladbach' met één.

Bij Wolfsburg stond zowel Weghorst als Bruma in de basis. Weghorst werd na een uur naar de kant gehaald. De 1-1-eindstand was toen al bereikt door doelpunten van Thimothée Kolodziejczak en William.

Ook het andere duel in groep I tussen FC Oleksandriya en KAA Gent eindigde in 1-1, waardoor Wolfsburg en Gent aan kop blijven. Die ploegen hebben allebei vier punten, drie meer dan Saint-Étienne en Oleksandriya.

Justin Kluivert pakte een punt met AS Roma. (Foto: Pro Shots)

Lukoki helpt Ludogorets aan tweede zege

In groep H had voormalig Ajax- en PEC Zwolle-aanvaller Jody Lukoki een groot aandeel in de zege van Ludogorets op Ferencváros: 0-3. De international van Congo opende de score al na 36 seconden.

In het andere duel versloeg Espanyol het Russische CSKA Moskou: 0-2. Het Bulgaarse Ludogorets is als enige nog foutloos. De ploeg heeft twee punten meer dan Espanyol en drie meer dan Ferencváros. CSKA wist nog geen punt te pakken.

Slovan Bratislava is in groep K de verrassende koploper. De Slowaakse ploeg, met de Nederlanders Joeri de Kamps en Myenty Abena in de basis, speelde met 2-2 gelijk bij SC Braga en heeft daardoor net als de Portugese club vier punten.

Wolverhampton Wanderers won in dezelfde groep met 0-1 van Besiktas en pakte zo de eerste punten. De Turkse club, met Jeremain Lens op het veld, staat puntloos onderaan.

Jody Lukoki (rechts) had een grote bijdrage aan de zege van Ludogorets. (Foto: Pro Shots)

Vilhena verliest met Krasnodar

In groep C leed Tonny Vilhena met Krasnodar een thuisnederlaag tegen Getafe: 1-2. De voormalige middenvelder van Feyenoord speelde de hele wedstrijd. De andere wedstrijd in de poule ging tussen Trabzonspor en FC Basel en eindigde in 2-2.

In groep E gaf Celtic de ongeslagen status een vervolg door CFR 1907 Cluj met 2-0 te verslaan, terwijl Lazio voor eigen publiek een 2-1-overwinning boekte op Stade Rennais. In groep A won Sevilla zonder Luuk de Jong met 1-0 van APOEL Nicosia, dat door Ajax werd uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League.

Dudelange-Qarabag FK in diezelfde groep werd bij een stand van 0-2 tijdelijk gestaakt, nadat er een drone met een Armeense vlag over het stadion vloog. Azerbeidzjan en Armenië staan op gespannen voet met elkaar en dus werd de actie door de boze spelers van Qarabag gezien als een provocatie. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-4.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League