AZ heeft donderdag in Den Haag knap standgehouden tegen Manchester United in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders speelden na een boeiend gevecht met 0-0 gelijk tegen de Engelse grootmacht.

AZ had in grote delen van de wedstrijd een overwicht. De ploeg van trainer Arne Slot slaagde er echter niet echt in om tot grote kansen te komen, maar gaf aan de andere kant achterin ook bijna niets weg.

United speelde in het niet uitverkochte Cars Jeans Stadion met een veredeld B-elftal. Manager Ole Gunnar Solskjaer liet onder anderen de licht geblesseerden Paul Pogba en Anthony Martial thuis en maakte ook geen gebruik van de Nederlandse wisselspeler Tahith Chong.

Door het gelijkspel gaat United samen met Partizan, dat eerder op donderdag met 1-2 won bij Astana, aan kop in groep L met vier punten uit twee wedstrijden, gevolgd door AZ (twee punten) en Astana (nul punten).

Calvin Stengs vecht een duel uit met Nemanja Matic. Op de achtergrond kijkt aanvoerder Teun Koopmeiners toe. (Foto: Pro Shots)

AZ begint tikkeltje nerveus tegen United

AZ begon een tikkeltje nerveus aan de wedstrijd tegen United. De thuisclub moest het initiatief noodgedwongen aan de bezoekers laten, maar die waren voortdurend slordig in de passing waardoor er geen kansen werden gecreëerd.

Sterker, het eerste gevaar kwam van AZ en had het meteen in de 1-0 kunnen resulteren. Myron Boadu kopte een voorzet van Fredrik Midtsjø binnen, maar deed dat in buitenspelpositie, waardoor de Litouwse arbitrage het doelpunt terecht afkeurde.

Het zorgde er wel voor dat AZ de schroom meer van zich afgooide. Het in vorm verkerende aanvalstrio Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi liet zich steeds meer gelden met fraaie combinaties en individuele acties, waardoor United naar achteren werd gedrukt.

Echt grote mogelijkheden bleven echter uit voor AZ. Idrissi zag zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied gekeerd worden door doelman David de Gea en de kopbal van Boadu op een voorzet van Stengs miste kracht.

Oussama Idrissi stelt van afstand United-doelman David de Gea op de proef. (Foto: Pro Shots)

United krijgt voor rust wel één grote kans

United kreeg voor rust nog wel één grote kans. Angel Gomes had een voorzet van Diogo Dalot voor het inschieten, maar hij schoot de bal tegen de benen van Ron Vlaar, waardoor AZ opgelucht adem kon halen.

In de tweede helft was de amusementswaarde een stuk lager. AZ ontbeerde de fysieke kracht en ook de klasse om een gaatje te vinden in de hechte defensie van United, dat het op zijn beurt allemaal wel geloofde en tevreden was met een 0-0.

Wel was AZ nog drie keer gevaarlijk. Zowel Owen Wijndal als Idrissi (twee keer) probeerde het van afstand, maar bij twee van de drie pogingen lag De Gea opnieuw in de weg en een andere inzet van Idrissi zeilde net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

De 0-0 was wat dat betreft een logische uitslag. United trachtte in de slotfase met het inbrengen van Marcus Rashford en Jesse Lingard er nog wel met de drie punten vandoor te gaan en was via Lingard (net naast) zelfs nog heel dichtbij.

