Feyenoord heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers versloegen FC Porto in De Kuip met 2-0 en boekten de eerste zege in poule G.

Jens Toornstra tekende vlak na rust voor de openingstreffer. Porto kreeg daarna meerdere grote kansen om de stand gelijk te trekken, maar Rick Karsdorp bracht Feyenoord tien minuten voor tijd in veilige haven door de 2-0 te maken.

Feyenoord herstelde zich zo van het teleurstellende begin van de Europa League. De ploeg van trainer Jaap Stam begon de groepsfase twee weken geleden met een 1-0-nederlaag bij Rangers FC, dat donderdag door een doelpunt in blessuretijd met 2-1 verloor bij het Zwitserse Young Boys.

Daardoor gaat Feyenoord na twee speelronden aan kop in groep G met drie punten. Young Boys, FC Porto en Rangers staan ook allemaal op drie punten, maar hebben een minder goed doelsaldo dan de huidige nummer zes van de Eredivisie.

Ten opzichte van het competitieduel met FC Twente van zondag (5-1-winst) voerde trainer Stam één wijziging door tegen Porto. Middenvelder Orkun Kökçü is nog altijd ziek en werd in de basiself vervangen door Renato Tapia.

Feyenoord boekte de eerste zege in groep G. (Foto: Pro Shots)

Porto krijgt beste kansen in eerste helft

Porto had in de beginfase het meeste balbezit in De Kuip en kreeg ook de eerste kans van de wedstrijd. Shoya Nakajima kon in de achtste minuut uit kansrijke positie uithalen na een slim genomen vrije trap, maar werkte de bal over het doel van de goed uitgekomen Kenneth Vermeer.

Feyenoord stelde daar vrijwel niks tegenover. De verdedigend ingestelde Rotterdammers hoopten in de omschakeling toe te slaan en waren soms dreigend, maar kansen bleven lange tijd uit. Porto was na twintig minuten ondertussen weer dicht bij de 1-0, maar Zé Luis kon zijn voet niet tegen een scherpe voorzet zetten.

Daarna kroop Feyenoord wat meer uit zijn schulp en dat leverde direct twee kansen op. Ridgeciano Haps schoot nipt over na een afgeslagen corner en Sam Larsson zag zijn slappe schot in de handen van doelman Agustín Marchesín verdwijnen.

Zowel Porto (kopbal Pepe uit een corner gepakt voor Vermeer) als Feyenoord (bijna eigen doelpunt na scherpte voorzet) waren in het restant van de eerste helft nog dicht bij de openingstreffer, maar het bleef bij 0-0.

Rick Karsdorp zorgde voor de 2-0 in Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord veel effectiever dan Porto

In de tweede helft had Feyenoord slechts vier minuten nodig om de ban te breken. Larsson stuitte eerst nog op doelman Marchesín, maar de aanval liep door en daardoor kon Toornstra fraai binnen schieten. De middenvelder had vlak daarna in de rebound ook de 2-0 op zijn schoen, maar dit keer voorkwam Marchesín wel een doelpunt.

Het wat aangeslagen Porto had een paar minuten nodig om zich op te richten, maar was na een uur wel heel dicht bij de gelijkmaker. De Braziliaan Otávio schoot tegen de kruising na opnieuw een slim genomen vrije trap. Twee minuten later trilde het houtwerk ook aan de andere kant na een schot van Steven Berghuis.

Nadat Feyenoord vlak daarna opnieuw dreigend was via Larsson (lob in zijnet), kreeg Porto twee dotten van kansen. De volledig vrijstaande Moussa Maréga schoot - tot de verbazing van de hele Kuip - op enkele meters van de doellijn over en Luis Díaz raakte de onderkant van de lat.

Karsdorp gaf Porto vervolgens een lesje in effectiviteit. De rechtsback stoomde tien minuten voor tijd op richting het strafschopgebied en werd niet aangepakt, waarna hij de bal eenvoudig in het doel kon plaatsen. Porto kreeg tijdens het slotoffensief wederom uitstekende kansen, maar mede dankzij een uitblinkende Vermeer en wat geluk bleef Feyenoord overeind.

