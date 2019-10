Feyenoord-FC Porto ·

Feyenoord en FC Porto zijn grote namen in de geschiedenis van het Europees voetbal, maar troffen elkaar slechts één keer eerder, in 1993. Destijds was het de tweede voorronde van de Champions League. Porto won thuis met 1-0 van de Rotterdammers, die Peter Bosz met rood zagen vertrekken. Dat lot overkwam John van Loen in de return, die in 0-0 eindigde.