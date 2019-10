Feyenoord begint donderdag in de thuiswedstrijd in de Europa League tegen FC Porto met Renato Tapia in de basis. Bij AZ, dat Manchester United ontvangt, is Yukinari Sugawara de vervanger van de geschorste Jonas Svensson.

Tapia is op het middenveld de vervanger van Orkun Kökçü, die zondag ziek uitviel in de competitiewedstrijd tegen FC Twente (5-1-zege). Trainer Jaap Stam laat zijn elftal verder ongewijzigd.

Dat betekent dat Tapia, die tegen Twente vlak voor rust het veld op kwam, gezelschap heeft van Leroy Fer en Jens Toornstra. Voorin staan Steven Berghuis, Luis Sinisterra en Sam Larsson.

Doelman Kenneth Vermeer krijgt de verdedigers Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Edgar Ié en Ridgeciano Haps voor zich.

Feyenoord begon met verlies bij Rangers

Feyenoord begon de groepsfase van de Europa League twee weken geleden met een 1-0-nederlaag bij Rangers FC. Porto won met 2-1 van Young Boys.

Het duel tussen Feyenoord en FC Porto begint donderdag om 18.55 uur. De Rus Sergey Karasev is de scheidsrechter in De Kuip.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Fer, Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

Opstelling FC Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Marcano, Telles; Otávio, Danilo, Uribe, Nakajima; Marega, Zé Luís.

Yukinari Sugawara is bij AZ de vervanger van de geschorste Jonas Svensson. (Foto: Pro Shots)

Sugawara vervangt Svensson bij AZ

AZ begint, eveneens om 18.55 uur, in Den Haag aan het Europa League-treffen met Manchester United. De Alkmaarders nemen het in de verwachte opstelling op tegen de Engelse grootmacht.

Sugawara is ten opzichte van het eerste groepsduel de enige nieuwe naam in de basisformatie van trainer Arne Slot. De Japanse rechtsback vervangt Svensson, die twee weken geleden tegen FK Partizan (2-2) een rode kaart kreeg en daarom is geschorst.

AZ speelt zoals gebruikelijk in een 4-3-3-formatie, waarbij Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi de voorhoede vormen. Achterin maakt Pantelis Hatzidiakos, die afgelopen weekend tegen Heracles Almelo nog in de basis stond, plaats voor Ron Vlaar.

Rashford en Lingard op de bank bij United

Bij Manchester United houdt trainer Ole Gunnar Solskjaer Marcus Rashford en Jesse Lingard op de bank. Mason Greenwood (18) en Daniel James (21) vormen het jonge aanvalsduo.

Paul Pogba is er in Den Haag helemaal niet bij. De Franse middenvelder bleef achter in Engeland wegens een liesblessure.

Manchester United staat na de eerste speelronde bovenaan in groep L dankzij een 1-0-thuiszege op Astana. In de Premier League bezetten de 'Red Devils' slechts de tiende plaats.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Idrissi, Boadu, Stengs.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Rojo, Williams; Fred, Matic, Mata; Gomes, James, Greenwood.

