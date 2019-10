Frank Vercauteren is donderdag benoemd tot hoofdtrainer van Anderlecht. De 62-jarige Belg neemt de taken over van Simon Davies, die verder gaat als veldtrainer. Technisch directeur Frank Arnesen is door de club ontslagen.

Anderlecht laat weten dat de keuze voor Vercauteren unaniem is en dat Vincent Kompany door blijft gaan als speler/trainer. In augustus meldde de club dat de 33-jarige Kompany op wedstrijddagen niet langer als trainer fungeert.

Vercauteren, die tussen 2005 en 2007 ook al de trainer was van Anderlecht, tekent een contract tot de zomer van 2022 en begint volgende week aan zijn nieuwe baan. Vercauteren komt over als technische baas van Oud-Heverlee Leuven. Hij was in 2009 nog vier maanden de bondscoach van België.

"Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken. Bovendien staat hij ook voor attractief voetbal", zei sportief directeur Michael Verschueren op de website van de club. "In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen."

Anderlecht kende een beroerde start van het nieuwe seizoen in de competitie. (Foto: Pro Shots)

Anderlecht niet verder met Arnesen

Technisch directeur Arnesen vertrekt juist bij Anderlecht. De 63-jarige Deen keerde eind december 2018 na 33 jaar terug bij de club. Arnesen zat toen in in de raad van commissarissen bij PSV. Anderlecht heeft nog geen vervanger voor Arnesen benoemd.

"Frank had onder meer zijn aandeel in de transfers van Michel Vlap, Derrick Luckassen en het jonge Noorse talent Kristian Arnstad. We bedanken Frank uiteraard voor alles wat hij ons heeft bijgebracht en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière", aldus Verschueren.

Anderlecht is bezig aan een tot dusver zeer teleurstellend seizoen. De 34-voudig landskampioen staat na negen competitieduels op de dertiende plaats met slechts zes punten en één overwinning. Het seizoen voor Anderlecht gaat vrijdag verder met een uitduel bij Charleroi.

