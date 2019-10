Liverpool hoeft niet meer te vrezen om te worden uitgesloten in de League Cup. Manager Jürgen Klopp stelde onlangs in de derderondewedstrijd tegen MK Dons (0-2-winst) een niet-speelgerechtigde speler op, maar 'The Reds' komen weg met een boete.

De 22-jarige Pedro Chirivella begon op de bank in Milton Keynes, maar kwam na 63 minuten alsnog het veld in voor Naby Keïta. Zes minuten later maakte de Nederlander Ki-Jana Hoever er 0-2 van, nadat James Milner voor rust al tot scoren was gekomen.

Later bleek dat Chirivella - oud-speler van Go Ahead Eagles en Willem II - helemaal niet in actie had mogen komen, omdat de Spanjaard nog niet over de juiste papieren beschikte. Daarmee riskeerde Liverpool uit de competitie te worden genomen, maar de club komt met de schrik vrij.

De EFL maakte woensdag bekend dat Liverpool als straf een boete van 200.000 pond moet betalen (omgerekend ruim 224.000 euro), waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de bond was het vanwege "verzachtende factoren" niet gepast om Liverpool uit de competitie te halen.

Ki-Jana Hoever kwam tot scoren tegen MK Dons. (Foto: Pro Shots)

Liverpool biedt excuses aan

Chirivella staat al jarenlang onder contract bij Liverpool, maar werd vorig seizoen verhuurd aan het Spaanse Extremadura en had daardoor nieuwe papieren nodig. Liverpool vroeg voor dit seizoen al hulp aan de Engelse voetbalbond en kreeg toestemming om de middenvelder in te zetten bij duels van het elftal onder 23 jaar.

"Hoewel er verzachtende factoren waren die buiten onze controle lagen, vinden wij het gepast dat we onze excuses aanbieden aan de organisatie van de competitie en ook aan MK Dons", schrijft Liverpool in een verklaring.

Door de beslissing van de EFL mag Liverpool zich gaan opmaken voor de vierde ronde in de League Cup. De huidige koploper in de Premier League neemt het op 29 oktober voor eigen publiek op tegen Arsenal.