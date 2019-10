Borussia Dortmund heeft woensdag met moeite de eerste overwinning geboekt in groep F van de Champions League. De Duitsers wonnen met 0-2 bij Slavia Praag. In groep E hield KRC Genk een punt over aan het thuisduel met Napoli (0-0).

Bij Slavia-Dortmund kreeg de thuisploeg voor rust de beste kansen, maar het was Dortmund dat scoorde. Achraf Hakimi dribbelde vanaf de rechterkant het strafschopgebied binnen, omspeelde de uitgekomen keeper Ondrej Kolár en schoot de bal hoog in het doel.

Ook na rust was Slavia Praag de betere ploeg in de door Björn Kuipers gefloten wedstrijd, maar de gelijkmaker bleef uit in Praag. De Nederlandse aanvaller Mick van Buren deed na rust als invaller een half uur mee bij de thuisploeg en zag Dortmund vlak voor tijd in de omschakeling nog de 0-2 maken via opnieuw Hakimi.

Slavia Praag was de groepsfase begonnen met een verdienstelijk gelijkspel bij Internazionale (1-1), terwijl Dortmund Barcelona op 0-0 hield. Barcelona en Inter nemen het later op woensdag tegen elkaar op in Camp Nou (aftrap 21.00 uur).

Borussia Dortmund won met 0-1 bij Slavia Praag. (Foto: Pro Shots)

Napoli niet langs Genk in België

Bij Genk-Napoli werd er niet gescoord. Dat betekent ook dat Dries Mertens er nog niet in slaagde om het doelpuntentotaal van voetballegende Diego Maradona te evenaren, die in zijn loopbaan 115 keer scoorde voor Napoli.

Mertens, die op 114 treffers staat, begon op de bank in de Luminus Arena en kwam na 58 minuten het veld in. Met Hirving Lozano (ex-PSV) en Arek Milik (ex-Ajax) stond Napoli al met twee voormalige Eredivisie-spelers aan de aftrap.

Door het doelpuntloze gelijkspel komt Napoli op vier punten, drie meer dan Genk. Red Bull Salzburg heeft drie punten en speelt om 21.00 uur op Anfield tegen het nog puntloze Liverpool.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League