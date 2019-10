Mark van Bommel vindt niet dat PSV donderdag in Trondheim de torenhoge favoriet is voor het treffen met Rosenborg in de Europa League. De trainer is onder de indruk van de Noorse formatie.

"Zij hebben vijf jaar meer ervaring en dat betekent om en nabij de 150 wedstrijden en nog meer trainingen in de benen. Dat kan zeker een voordeel zijn", zei Van Bommel woensdag op zijn persconferentie voor het treffen met Rosenborg.

Waar PSV goed aan het seizoen is begonnen, verkeert Rosenborg niet in beste vorm. De ploeg van trainer Eirik Horneland staat na 23 duels vierde in de Noorse competitie, op twaalf punten van koploper Molde BK. Rosenborg begon de groepsfase twee weken geleden bovendien met een 1-0-nederlaag bij LASK.

Voor Van Bommel reden om zijn spelers nog maar eens op het hart te drukken de tegenstander niet te onderschatten. "We zijn niet in de situatie om te zeggen dat we overal zomaar kunnen winnen", benadrukte de coach.

"Dit soort duels staan ook los van andere wedstrijden. Rosenborg staat bekend om het spelen van de lange bal, maar ze hebben veel meer kwaliteiten. Zij kunnen ook over de grond goed voetballen."

'Geen favoriet in de poule'

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat PSV een Noorse tegenstander treft. De Eindhovenaren speelden in de derde voorronde van de Europa League tegen FK Haugesund, dat met moeite opzij werd gezet (0-1-zege in Noorwegen en doelpuntloos gelijkspel in Eindhoven).

"Dat was niet makkelijk voor ons", blikte Van Bommel terug op het spannende tweeluik met de huidige nummer acht van Noorwegen. "Haugesund kreeg ook kansen en ook nu moeten we er klaar voor zijn, anders wordt het een moeilijke avond."

De wedstrijd tussen PSV en Rosenborg begint donderdag om 21.00 uur in Trondheim. De nummer twee van de Eredivisie won de eerste wedstrijd van de groepsfase met 3-2 van Sporting CP en gaat op basis van doelsaldo aan de leiding in groep D.

Van Bommel vindt desondanks niet dat zijn ploeg de grote favoriet is om als groepswinnaar te eindigen. "In deze groep is er geen grote favoriet. Iedereen kan van iedereen winnen."

Bekijk het programma en de standen in de Europa League