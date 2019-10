Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer verheugt zich niet echt op de uitwedstrijd van donderdag tegen AZ in de groepsfase van de Europa League. De Noor is niet te spreken over het kunstgrasveld in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.

"Ik heb het veld gezien en ben verrast dat ze voor dit veld hebben gekozen. In Noorwegen ben ik kunstgras gewend, daar is het een veilige ondergrond. Dit veld steekt daar schril bij af. Het is een van de beroerdste velden die ik in tijden heb gezien", zei Solskjaer woensdag volgens VI op zijn persconferentie.

"Ik ben ook verbaasd dat je in dit klimaat kiest voor kunstgras. Het is een logische keuze wanneer je op de Noordpool woont. Daar kun je tussen december en maart niet op gras spelen. Hier werd ik er wel door verrast, ja. Als ik hier een club zou runnen, zou ik er geen kunstgras neerleggen."

Solskjaer verwacht desondanks dat zijn spelers goed uit de voeten kunnen op het kunstgrasveld in Den Haag, waar AZ in elk geval tot december zijn thuiswedstrijden speelt omdat een paar maanden geleden een deel van het eigen stadion instortte in Alkmaar.

"Ik heb met mijn knieën nooit veel plezier gehad op deze ondergrond, maar bij deze jonge jongens zit dat wel goed. Ach, het is zoals het is. Het is voor beide elftallen hetzelfde. Je speelstijl verandert wat, wanneer je op kunstgras speelt."

"In mijn ervaring worden er minder tackles gemaakt en word je wat lui in je hoofd. De passes die je geeft komen namelijk sowieso wel aan. Je kunt op kunstgras geen verkeerde pass geven. Ik ken het, ik ben het gewend van thuis."

Ole Gunnar Solskjaer houdt een bal hoog in het Cars Jeans Stadion. (Foto: Pro Shots)

'Willen resultaat halen in deze belangrijke wedstrijd'

Solskjaer hoopt dat zijn spelers tegen AZ zelfvertrouwen kunnen opdoen. United staat na zeven speelrondes slechts tiende in de Premier League en kwam afgelopen maandag in een teleurstellende wedstrijd niet verder dan een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Arsenal.

"Het gaat nu om de wedstrijd tegen AZ. Een ploeg die sterk begonnen is en met tien man een punt heeft gepakt op bezoek bij FK Partizan", doelde hij op het 1-1-gelijkspel van AZ bij de start van de groepsfase van de Europa League.

"Wij willen een resultaat halen in deze voor ons belangrijke wedstrijd. We kunnen een goede stap zetten naar de knock-outfase. Hopelijk hoeven we het morgen dan niet meer te hebben over het veld en kunnen we het niet opvoeren als excuus."

AZ-United begint donderdag om 18.55 uur in het Cars Jeans Stadion en staat onder leiding van de Litouwse scheidsrechter Gediminas Mazeika. De wedstrijd is vermoedelijk niet uitverkocht, want woensdag waren er nog flink wat kaarten beschikbaar.

United startte in tegenstelling tot de Premier League wel goed aan de groepsfase van de Europa League. De 'Red Devils' wonnen de eerste wedstrijd met 1-0 van FC Astana door een doelpunt van de pas achttienjarige Mason Greenwood.

