De KNVB heeft woensdag drie punten in mindering gebracht bij Roda JC. De noodlijdende club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft niet voldaan aan bepaalde licentieregels.

De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal stelde eind juni een onderzoek in naar Roda en daaruit is gebleken dat de club zich niet aan de licentieregels houdt. De Kerkraders krijgen niet alleen drie punten in mindering, maar moeten ook boetes van 2.500 euro en 10.000 euro betalen.

Door het puntenaftrek is Roda JC de nieuwe hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie met drie punten. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong pakte in de eerste zeven competitiewedstrijden slechts zes punten en beleefde daarmee al een teleurstellende start van het seizoen.

Niet alleen sportief en financieel gaat het slecht met Roda, ook op bestuurlijk vlak is het bijzonder onrustig. Mauricio Garcia de la Vega wil de club graag overnemen, maar de fans en het personeel zien de komst van de Mexicaanse zakenman niet zitten.

Garcia de la Vega, die volgens criticasters zijn beloftes niet in zou lossen, werd vorige week vrijdag in de rust van het thuisduel met De Graafschap door supporters het stadion uitgezet. Het personeel van Roda JC bleef maandag zelfs thuis uit protest tegen de beoogd investeerder.

Mauricio Garcia de la Vega is niet geliefd bij de supporters van Roda. (Foto: Pro Shots)

KNVB treedt op als bemiddelaar

De KNVB is vanzelfsprekend op de hoogte van de zorgwekkende situatie bij Roda en heeft besloten om, samen met de gemeente Kerkrade en de Keuken Kampioen Divisie, als bemiddelaar in gesprek te gaan met de club.

"We voelen ons betrokken bij een klassieke club in ons betaald voetbal. De KNVB staat klaar om waar mogelijk Roda JC te helpen", zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde op de site van de voetbalbond.

"Dat zullen we doen binnen de kaders die we daarvoor hebben. We mogen niet direct bij een club ingrijpen, maar willen wel kijken wat we samen met de andere partijen kunnen doen om Roda JC terug in balans te brengen."

Roda JC vervolgt de competitie vrijdag met een uitwedstrijd tegen Telstar, de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie.

