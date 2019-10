AZ staat donderdagavond in de groepsfase van de Europa League tegenover een tegenstander van formaat, maar trainer Arne Slot weet zeker dat zijn spelers niet onder de indruk zullen zijn van Manchester United.

"We hebben heel veel respect voor United, maar kennen zeker geen angst", benadrukte Slot woensdag op zijn persconferentie voor het treffen met de 'Red Devils'. "Ik weet zeker dat mijn spelers niet onder de indruk zijn als ze het veld oplopen en al helemaal niet meer als de scheidsrechter heeft gefloten."

Hoewel Manchester United op papier de absolute favoriet is voor het treffen in Alkmaar, treft AZ in Den Haag een ploeg die niet naar behoren presteert. De formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer won slechts twee van de eerste zeven competitieduels en bezet de tiende plek in de Premier League.

"Iedereen roept dat United wat minder in vorm is, maar zo vroeg in het seizoen moet je helemaal niet naar de ranglijst kijken", zei Slot. "Grote clubs staan er bovendien om bekend dat ze hard kunnen terugslaan op het moment dat het moeilijk wordt. Ik ben benieuwd hoe de verhoudingen liggen."

Het is de vraag of United tegen AZ op volle kracht aan zal treden. Solskjaer kan in ieder geval niet beschikken over vaste krachten als Paul Pogba en Anthony Martial en zal waarschijnlijk jeugdspelers speeltijd geven in het Cars Jeans Stadion, de tijdelijke thuishaven van AZ door de problemen met het eigen stadion.

De spelers van AZ op de afsluitende training. (Foto: Pro Shots)

'Zou bijdehand zijn om United klein te maken'

Slot benadrukt wel dat ook een B-elftal van United nog altijd kwalitatief ijzersterk is. "Als ze tegen ons voor jonge jongens kiezen, spreken we wel over de grootste talenten van Europa. Als de belangrijkste spelers van United in het veld staan, hebben we het over spelers die hun sporen ruimschoots verdiend hebben."

"Het zou erg bijdehand zijn om United klein te maken en we hebben dan ook veel respect voor ze", onderstreepte de coach, die desondanks barst van het vertrouwen. "United heeft veel goede spelers, maar die hebben wij ook. We weten dat we in vorm zijn en hebben veel zelfvertrouwen."

Voordeel voor AZ is mogelijk het kunstgrasveld van ADO. De Alkmaarders spelen daar al weken op, terwijl United in Engeland gewend is om op gras te staan "Ik weet niet of het een voordeel is. Onze beste wedstrijd van het seizoen was bij Feyenoord en dat was op gras. Spelers maken het verschil, niet de ondergrond", aldus Slot.

De wedstrijd tussen AZ en Manchester United begint donderdag om 18.55 uur in het Cars Jeans Stadion. De Alkmaarders begonnen de groepsfase met een 2-2-gelijkspel bij FK Partizan en United was met 1-0 te sterk voor FC Astana.

