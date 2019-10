Donny van de Beek is niet van plan om in de winterstop te vertrekken bij Ajax. De 22-jarige middenvelder stond afgelopen zomer in de belangstelling van Real Madrid, maar tot een transfer kwam het niet.

"Ik wil niet in de winterstop vertrekken. Ik speel het hele seizoen hier, ik maak bij Ajax dit jaar af. Dat geeft mij duidelijkheid en rust. Wat er daarna gebeurt, zie ik wel. Of ze dat in Madrid ook weten? Zeker, iedereen weet dat", zegt Van de Beek woensdag tegen VI.

"Misschien zal het ooit in mijn carrière een keer gebeuren dat ik in de winterstop van club switch, maar nu vind ik het niks. Je strijdt met een team ergens voor en dan ga je halverwege naar een andere club. Ik wil weer knallen bij Ajax dit seizoen."

Van de Beek werd in de voorbije zomer bijna elke dag in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid. De Spaanse topclub zou in hem de ideale versterking zien voor het middenveld, maar meldde zich nooit in de Johan Cruijff ArenA.

"Op een gegeven moment duurde het wel te lang allemaal. Ik lees en zie zelf niet alles, maar anderen confronteren je er wel steeds mee. Dat doet toch iets met je. Ik ben nog altijd jong. En zelfs als je wat ouder bent, blijven dit soort dingen denk ik iets met je doen", aldus Van de Beek.

"Je bent toch een mens. Er waren zó veel geruchten en er werd zó veel gezegd en geschreven... Als je dan steeds op al die voorpagina's staat, krijg je dat toch wel mee. Ik ben heel blij dat het voorbij is, dat ik me op Ajax kan richten en er een dikke streep onder kan."

Donny van de Beek scoorde vorig jaar nog in de halve finales van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek weigerde contractverlenging

Waar veel ploeggenoten de afgelopen tijd hun contract verlengden en opwaardeerden, ging Van de Beek vooralsnog niet in op een aanbieding van Ajax, maar hij sluit niet uit dat in de nabije toekomst wel te doen.

"Als het passend is en het zo ver komt, vind ik het echt mooi, een mooie waardering van de club. De band tussen Ajax en mij is altijd goed geweest", aldus de vijfvoudig international van het Nederlands elftal.

"Ik probeer altijd de beste te zijn voor Ajax en zij zijn altijd goed geweest voor mij. Ik ben blij dat ze mij waarderen en ik wil die waardering terugbetalen met mooie nieuwe prestaties."

Van de Beek heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022. Hij speelde tot nu toe 148 wedstrijden in het eerste elftal en maakte daarin 33 doelpunten en leverde bovendien 28 assists.

De geboren Nijkerkeveener is pas net terug van een hamstringblessure. De verwachting is dat hij woensdag aan de aftrap staat in de uitwedstrijd tegen Valencia in de groepsfase van de Champions League.