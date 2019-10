Sergiño Dest ontbreekt in de selectie van de Verenigde Staten voor de interlands tegen Cuba en Canada. De 18-jarige verdediger van Ajax moet kiezen voor een interlandcarrière bij de Verenigde Staten of Nederland.

Dest speelde vorige maand nog twee oefenwedstrijden met de Verenigde Staten. De rechtsback, die een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder heeft, deed eerder ook al mee in jeugdinterlands van het land.

Volgens Amerikaanse media heeft Dest, die in Almere is geboren en getogen, zijn keuze nog even voor zich uitgeschoven en daarom bedankt voor een oproep voor de interlands tegen Cuba en Canada.

Die wedstrijden maken namelijk deel uit van de CONCACAF Nations League en zijn in tegenstelling tot de oefeninterlands wél bindend. Als Dest had meegespeeld, had hij dus niet meer voor Nederland mogen uitkomen.

De Amerikaanse bondscoach Greg Berhalter gaf woensdag aan wel met Dest te hebben gesproken over de toekomst. "Dat waren positieve gesprekken, maar wat we besproken hebben, houd ik liever privé."

KNVB zat ook al om tafel met Dest

De KNVB zat onlangs ook al een keer om tafel met Dest, die dit seizoen is doorgebroken bij Ajax. Hij lijkt na een aantal goede optredens zelfs Noussair Mazraoui uit de basis te hebben verdreven.

"We kunnen niet schermen met geld", zei directeur Nico-Jan Hoogma daarover. "Dest moet op basis van ons verhaal een afweging maken: ga ik me nu definitief aan Amerika binden of kies ik voor het Nederlands elftal?"

Dest behoorde vorige week niet tot de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende wedstrijden in de EK-kwalificatie tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.

Mocht Dest voor Nederland kiezen, dan duurt het nog drie tot vijf weken voordat alle overschrijvingspapieren zijn geregeld, waardoor hij sowieso niet in actie had kunnen komen tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.