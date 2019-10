Trainer Jaap Stam vindt dat Feyenoord de underdog is voor de thuiswedstrijd van donderdag tegen FC Porto in de groepsfase van de Europa League. Hij is wel van mening dat zijn ploeg zeker niet kansloos is.

"We hebben Porto uitvoerig bekeken. Het is een heel sterke ploeg en de favoriet voor morgen, zeker gezien hun prestaties de laatste maanden. Maar wij willen ons eigen spel spelen en het hen zo moeilijk mogelijk maken", zei Stam woensdag op zijn persconferentie.

FC Porto begon het seizoen zeer teleurstellend met de verrassende uitschakeling door FC Krasnodar in de voorrondes van de Champions League, maar rijgt sindsdien de zeges aaneen en won zes van de eerste zeven wedstrijden in de Portugese Liga NOS.

Feyenoord daarentegen kent een slechte start van het seizoen. De Rotterdammers bezetten slechts de zesde plaats in de Eredivisie, maar deden afgelopen zondag wel wat zelfvertrouwen op door in eigen huis met liefst 5-1 te winnen van FC Twente.

Jørgensen en Kökcü twijfelgeval

Feyenoord kent wel wat fysieke tegenslagen in aanloop naar het treffen met FC Porto. Nicolai Jørgensen (ribblessure) en Orkun Kökcu (ziek) zijn een twijfelgeval.

"Nico heeft vandaag meegetraind, maar had nog wel last. We overleggen later vandaag over zijn inzetbaarheid morgen", liet Stam weten tijdens zijn perspraatje.

"Orkun is nog steeds grieperig. We gaan nog bekijken of hij erbij kan zijn, maar die kans is klein", zette hij eigenlijk al een streep door diens beschikbaarheid.

Feyenoord-FC Porto begint donderdag om 18.55 uur in De Kuip. Feyenoord startte de groepsfase van de Europa League met een 1-0-nederlaag tegen Rangers FC en FC Porto met een 1-0-zege op BSC Young Boys.

