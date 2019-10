Manchester City-spelmaker Bernardo Silva moet vrezen voor een flinke schorsing. De Engelse voetbalbond FA heeft woensdag besloten de Portugees te vervolgen voor een tweet over ploeggenoot Benjamin Mendy.

Op 22 september vergeleek de 25-jarige Silva zijn even oude teamgenoot met een poppetje dat op de verpakking van in Portugal en Spanje verkrijgbare snoepjes staat.

De tweet leidde tot een storm van kritiek van mensen die Silva van racisme beschuldigden. De middenvelder verwijderde zijn bericht en plaatste een bericht met: "Je kunt tegenwoordig niet eens meer even dollen met een vriend."

Silva wordt door de FA beschuldigd van beledigende of ongepaste taal, het in diskrediet brengen van het voetbal en het verwijzen naar ras, huidskleur of etnische afkomst. Hij heeft een week de tijd om te reageren.

Enkele dagen na de tweet van Silva nam Manchester City-manager Josep Guardiola het al op voor zijn speler. "Bernardo en Benjamin maken voortdurend grapjes met elkaar. Ze zijn elkaars beste vrienden, ze zijn als broers", zei hij.

Silva en Mendy kennen elkaar al jaren. Ze speelden samen bij AS Monaco en stapten in de zomer van 2017 gezamenlijk over naar City, dat momenteel tweede staat in de Premier League.

