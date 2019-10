Cardiff City heeft woensdag officieel beroep aangetekend tegen de uitspraak van de FIFA dat de club de eerste termijn van de transfersom voor de omgekomen Emiliano Sala aan FC Nantes moet betalen.

De ploeg uit het Engelse Championship heeft aangekondigd naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen om de uitspraak aan te vechten.

Het FIFA Players' Status Committee (PSC) van de mondiale voetbalbond bepaalde maandag dat Cardiff de eerste termijn van 6 miljoen euro moet voldoen aan de Franse club.

De twee clubs steggelen al langere tijd over de transfersom voor de 28-jarige Argentijn, die begin dit jaar omkwam bij een vliegtuigongeluk. Hij was toen onderweg van Nantes naar Cardiff om de transfer af te ronden. Zijn lichaam werd twee weken later gevonden.

De club uit Wales had volgens Britse media betoogd dat de transfer van Sala niet rechtsgeldig is. Het contract van de aanvaller zou door de Premier League (waar Cardiff City vorig seizoen nog in speelde) zijn afgewezen omdat het niet aan de regels voldeed. De Argentijn overleed voordat een nieuwe verbintenis opgesteld kon worden.

De FIFA stelde de Franse club echter in het gelijk, waardoor Cardiff ook de rest van de transfersom van in totaal 17,5 miljoen euro aan Nantes lijkt te moeten betalen.