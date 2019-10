FC Emmen moet het voorlopig zonder verdediger Nick Bakker stellen. De basisspeler van de Eredivisionist liep vrijdag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-0-winst) een zware knieblessure op en wacht een maandenlange revalidatie.

Bakker raakte na een klein half uur geblesseerd aan De Oude Meerdijk en moest zich laten vervangen door Ferhat Gorgulu. Uit nader onderzoek is gebleken dat de centrale verdediger met zwaar knieletstel kampt en voorlopig uit de roulatie is.

Volgens RTV Drenthe is het nog niet zeker dat Bakker geopereerd moet worden. De kans is hoe dan ook groot dat de 27-jarige Groninger dit seizoen niet meer in actie komt.

De blessure van Bakker is een flinke aderlating voor Emmen, want hij speelde tot dusver alles dit seizoen. De geplaagde verdediger scheurde in het verleden al twee keer zijn voorste kruisband.

Mogelijk wacht Emmen personele problemen achterin, want ook vleugelverdediger Jan-Niklas Beste raakte tegen ADO geblesseerd. Het onderzoek naar zijn kwetsuur loopt nog en dus is nog niet bekend hoelang hij uit de roulatie is.

FC Emmen staat na acht speelronden op de veertiende plek in de Eredivisie met zeven punten, één punt boven de degradatiestreep. De ploeg van trainer Dick Lukkien vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

