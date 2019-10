Jasper Cillessen kijkt uit naar het weerzien met zijn oude club Ajax, woensdag de tegenstander van Valencia in de groepsfase van de Champions League. De doelman is onder de indruk van de Amsterdammers en ziet zijn ploeg als de underdog.

"Het is een bijzonder duel voor mij", zei Cillessen dinsdag in Valencia tijdens de vooruitblikkende persconferentie volgens het AD. "Het wordt voor ons een heel moeilijke wedstrijd. Ajax wil altijd voetballen en aanvallen. Het maakt die ploeg levensgevaarlijk en dat is afgelopen seizoen ook wel gebleken."

De dertigjarige Cillessen stond tussen 2011 en 2016 onder contract bij Ajax en maakte afgelopen zomer na een periode van drie jaar bij Barcelona de overstap naar Valencia. De Oranje-international werd gehaald als opvolger van eerste keeper Neto en heeft inderdaad een vaste basisplaats bij de zesvoudig kampioen van Spanje.

Alleen in de thuiswedstrijd tegen Getafe van vorige week (3-3) stond Cillessen niet onder de lat, maar volgens de oud-Ajacied werd hij niet gepasseerd. "Ik was niet helemaal okselfris, maar dat is nu wel het geval. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin en sportief gaat het ook weer iets beter met de ploeg."

'Fantastische wedstrijd om te spelen'

Cillessen doelt daarmee op de chaotische seizoensstart van Valencia, waar trainer Marcelino al na drie competitieduels werd ontslagen vanwege een conflict met clubeigenaar Peter Lim. Toch voelt hij zich op zijn plek bij de club die de afgelopen twee seizoenen als vierde eindigde in La Liga.

"Zo voelt dat wel. Ik wilde weer wekelijks aan spelen toekomen en dat is hier het geval", aldus Cillessen, die zich niet druk maakt om de perikelen bij zijn club. "Ik zat bij Ajax tijdens de strijd tussen Johan Cruijff en Louis van Gaal. Toen zei trainer Frank de Boer ook dat we ons moesten focussen. Je moet het op het veld laten zien."

"Ik kijk natuurlijk uit naar het duel met Ajax. Tijdens de laatste interlands met Oranje hebben we het er onderling ook over gehad met de spelers van Ajax. Het is een fantastische wedstrijd voor mij om te spelen."

De wedstrijd tussen Ajax en Valencia begint woensdag om 21.00 uur in Estadio Mestalla. De Amsterdammers begonnen de Champions League-campagne met een 3-0-overwinning op Lille en gaan op basis van doelsaldo aan kop in groep H.

Stand in groep H 1. Ajax 1-3 (+3)

2. Valencia 1-3 (+1)

3. Chelsea 1-0 (-1)

4. Lille 1-0 (-3)

