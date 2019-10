In het AFAS Stadion is dinsdag begonnen met het demonteren van het dak. Het stadion van AZ is niet meer in gebruik sinds augustus, toen tijdens een storm een deel van het dak instortte.

Maandag keurde de gemeente Alkmaar het demontageplan van AZ goed. Dinsdag werd begonnen met het verwijderen van de zonnepanelen op het dak.

In totaal zal drie kwart van het dak van het stadion weggehaald worden. De schatting is dat dit zes tot acht weken in beslag gaat nemen.

Vorige week meldde AZ bij het bekendmaken van de jaarcijfers al dat het hoopt om medio december weer in eigen stadion te kunnen spelen.

AZ blijft voorlopig in Den Haag spelen

AZ liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door Royal HaskoningDHV naar het instorten van het dak.

Het bedrijf concludeerde dat de dakconstructie niet berekend was op neerwaartse winddruk en dat het laswerk en spanten (die de dakconstructie dragen) niet sterk genoeg waren. AZ is verzekerd tegen de schade.

Voorlopig blijft AZ gebruik maken van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Donderdag neemt AZ het daar op tegen Manchester United in de groepsfase van de Europa League.