Directeur topvoetbal van de KNVB Nico-Jan Hoogma heeft dinsdag benadrukt dat de voetbalbond er alles aan doet om talenten Sergiño Dest (18) en Mohamed Ihattaren (17) te overtuigen voor het Nederlands elftal te kiezen.

Ajax-verdediger Dest heeft een Nederlands en een Amerikaans paspoort en kan zodoende voor de Verenigde Staten uitkomen. PSV-middenvelder Ihattaren kan op zijn beurt voor Oranje of een interlandloopbaan bij Marokko kiezen.

"We hebben intensief contact met Dest en Ihattaren", vertelt Hoogma dinsdag in gesprek met VI. "In die gesprekken overleggen we: hoe gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat hij voor ons kiest? Het proberen te overtuigen van een speler is altijd lastig, want de argumenten zijn beperkt."

"Ronald Koeman (bondscoach, red.) en ik vertellen een puur inhoudelijk verhaal, waarin wij een sportief plaatje schetsen en uitleggen waarom we hen kwalitatief goed genoeg vinden. Je kunt iemand geen basisplaats beloven, maar je kunt wél aangeven wie de concurrenten zijn."

De achttienjarige Dest speelde voor jeugdteams van de VS en heeft al twee interlands in de hoofdmacht achter zijn naam staan. Aangezien het geen officiële wedstrijden betrof, kan hij er nog voor kiezen om voor Oranje uit te komen. De kans is wel aanwezig dat hij wordt opgeroepen voor de duels van de VS in de CONCACAF Nations League, die binnenkort worden gespeeld.

Mohamed Ihattaren kan kiezen tussen Oranje en Marokko. (Foto: Pro Shots)

'Traject met Ihattaren loopt al iets langer'

Hoogma beseft dat de tijd dringt en zegt dat hij en bondscoach Koeman al gesproken hebben met Dest en diens zaakwaarnemer. "We kunnen niet schermen met geld. Dest moet op basis van ons verhaal een afweging maken: ga ik me nu definitief aan Amerika binden of kies ik voor het Nederlands elftal?"

In tegenstelling tot Dest speelde Ihattaren al voor jeugdelftallen van Nederland. De pas zeventienjarige Utrechter maakte onlangs wel duidelijk dat hij vanwege zijn zieke vader voorlopig geen keuze wil maken tussen Oranje en Marokko.

"Het traject met Ihattaren loopt al iets langer. Hij zit nu bij Jong Oranje en we hebben hier al een keer koffie gedronken met hem", vertelt Hoogma. "Ronald heeft contact met Ihattaren gehad naar aanleiding van de wedstrijd tegen Ajax en zijn uitspraken erna. We respecteren zijn wens op dit moment even rust te hebben."

Het Nederlands elftal speelt deze maand EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober). Dest en Ihattaren zitten logischerwijs niet in de voorlopige selectie van Koeman.