Niet alleen sportief, maar ook op bestuurlijk vlak is het onrustig bij Roda JC. Begin dit seizoen wierp de onbekende Mauricio Garcia de la Vega zich op als investeerder en redder van de club, maar inmiddels is hij het mikpunt. Wie is deze Mexicaanse zakenman?

"Ik ben trots dat ik deel uitmaak van de Roda JC-familie. Ik heb veel geleerd over de historie en de manier waarop de club is opgebouwd. Laten we de Koempelmentaliteit terugbrengen en Roda JC terugbrengen naar waar het hoort", stelt de 51-jarige Garcia de la Vega zich begin juni voor in een korte video.

Hoe de Mexicaan deze zomer bij Roda JC terechtkwam, is niet geheel duidelijk. Wel is helder dat clubeigenaar Frits Schrouff in Garcia de la Vega, voorheen bankier en inmiddels eigenaar van marketingbedrijf Iconstar, de ideale kandidaat ziet om zijn 80 procent van de aandelen over te doen.

De overige 20 procent van de Keuken Kampioen Divisie-club is nog altijd in handen van de Zwitserse Rus Alexei Korotaev, die zich begin 2017 in Kerkrade meldde en wiens komst de club vooralsnog óók al weinig goeds bracht.

Geen investering, wel declaraties

Van het familiaire gevoel - voor zover dat er al was vanuit de supporters - is vier maanden na de komst van Garcia de la Vega al niets meer over. Tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap van vrijdag joegen de fans hem het stadion uit en die beelden gingen de wereld over.

Garcia de la Vega wordt verweten dat hij zijn beloftes niet inlost en de club alleen maar verder naar de afgrond leidt. Uit protest tegen zijn aanwezigheid bleef het personeel van Roda JC maandag thuis.

De Mexicaan heeft nog niets in de club geïnvesteerd - al is zijn overname ook nog niet goedgekeurd door de KNVB - en dient intussen wel declaraties in voor onder meer reis- en juridische kosten.

Real Murcia helemaal klaar met Garcia de la Vega

Over loze beloftes van Garcia de la Vega kunnen ze in Zuidoost-Spanje meepraten. De zakenman wil blijkbaar graag naam maken in het voetbal, want begin 2018 meldde hij zich al als redder van Real Murcia, dat is afgezakt naar het derde nationale niveau.

In september vorig jaar volgden vrijwel dezelfde taferelen als vrijdag bij Roda JC-De Graafschap: boze supporters verzamelden zich rond Garcia de la Vega, lieten hem weten klaar te zijn met niet nagekomen afspraken en zetten hem weg als oplichter.

De komst van de investeerder bij Murcia leidde inderdaad tot meer problemen dan oplossingen. Garcia de la Vega raakte verwikkeld in een juridisch gevecht met de eigenaar van wie hij de aandelen kocht, personeel en spelers kregen maanden niet betaald en de club heeft nog altijd flinke schulden.

Het is de vraag hoelang Garcia de la Vega nog heeft bij Roda JC. De Mexicaan, die zelf volhoudt genoeg geld te hebben om de club te redden en stelt dat hij het slachtoffer is van een complot, is met Schrouff in gesprek over de situatie.