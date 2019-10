Bondscoach Sarina Wiegman verwacht dat de Oranjevrouwen vrijdag ondanks de absentie van een aantal belangrijke speelsters ook gaan domineren op bezoek bij Slovenië in de EK-kwalificatie. Ze denkt dat de Slovenen ongeveer hetzelfde niveau hebben als Estland en Turkije, waar Nederland al van won.

"We hebben Slovenië bekeken en verwachten zo'n beetje hetzelfde als wat we in de afgelopen periode hebben gezien van onze tegenstanders", zegt Wiegman dinsdag in gesprek met de NOS.

"Het is wel lastig om ze af te zetten tegen Estland en Turkije. Ze zijn dan misschien ietsje beter dan hen. Het is afwachten hoe de wedstrijd zich voltrekt, maar ik denk wel dat we veel op hun helft te vinden zijn en het spel moeten maken."

Nederland is flink gehavend in aanloop naar de wedstrijden tegen Slovenië en Rusland (volgende week dinsdag). Wiegman mist onder anderen Lieke Martens, Shanice van de Sanden, Jackie Groenen en Stefanie van der Gragt wegens blessures.

"Gelukkig zijn we in de loop der jaren een stuk breder geworden en is het niveau omhoog gegaan, dus ik denk dat we dat kunnen opvangen. Wij denken altijd in scenario's, dus als er iemand afvalt, weten we meteen wie we op moeten roepen", aldus Wiegman.

Wiegman ziet positieve ontwikkeling bij Oranje

Nederland is na het succesvol verlopen WK, waarop de finale werd gehaald, dus ook goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 in Engeland. De Europees kampioen versloeg eind augustus in de eerste wedstrijd Estland met 0-7 en enkele dagen later Turkije met 3-0.

Wiegman is tevreden met wat haar speelsters lieten zien tegen Estland en Turkije en zag ook een positieve ontwikkeling ten opzichte van de vorige kwalificatiereeks, voor het WK van afgelopen zomer in Frankrijk.

"Toen speelden we ook in veel wedstrijden op de helft van de tegenstander, maar hadden we bijvoorbeeld tegen Slowakije en Ierland heel veel moeite om tot kansen te komen en te scoren", herinnert Wiegman zich nog goed.

"Tegen Estland en Turkije deden we dat al beter. Er waren meer spelers aanspeelbaar, doordat we het goed breed hielden en er voldoende diepgang was vanuit het middenveld. We moeten dat alleen langer volhouden, want er zaten momenten tussen dat we wat terugzakten, dus daar zit verbetering in."

Slovenië-Nederland begint vrijdag om 19.00 uur in het Fazanerija Stadium in Murska Sobota en Nederland-Rusland start volgende week dinsdag om 20.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven.