Ole Gunnar Solskjaer vindt dat Manchester United met veel vertrouwen kan toewerken naar het Europa League-duel met AZ van donderdag. Zijn ploeg speelde maandagavond met 1-1 gelijk tegen Arsenal.

Op het eigen Old Trafford kwam United vlak voor rust op voorsprong dankzij Scott McTominay. In de tweede helft bracht Pierre-Emerick Aubameyang de bezoekers op gelijke hoogte.

"Er zijn heel veel dingen waar we ons aan vast kunnen houden en die me heel veel vertrouwen geven. We kunnen het over de manier van spelen hebben, maar het is uiteindelijk het resultaat dat telt", aldus Solskjaer.

"Toch hebben we in zes van de laatste zeven wedstrijden ook goed gespeeld. Alleen tegen West Ham United (waarvan met 2-0 werd verloren, red.) zakten we door de ondergrens, maar ook toen was het niet zo slecht als de media deden geloven."

Er is de laatste weken veel kritiek op Solskjaer, die met United matig aan het seizoen is begonnen. Na zeven speelrondes bezetten de 'Red Devils' de tiende plek in de Premier League.

'Moeten leren voorsprong uit te breiden'

Volgens Solskjaer was 1-1 een terechte uitslag tegen Arsenal. "We wilden allebei winnen, maar niemand verdiende het meer dan de ander. We begonnen goed, met veel strijd", aldus de Noor.

"Nu moeten we gaan leren om een voorsprong uit te breiden naar 2-0, 3-0, of 4-0. We kunnen na de 1-0 niet met de handrem erop gaan spelen en de tegenstander laten komen, zoals tegen Arsenal en ook in eerdere wedstrijden gebeurde."

AZ en Manchester United treffen elkaar donderdag om 18.55 uur in Den Haag tijdens de tweede speelronde van de Europa League-groepsfase. United begon het toernooi met een 1-0-zege op FC Astana, terwijl AZ met 2-2 gelijkspeelde bij FK Partizan.

