Mauricio Garcia de la Vega vermoedt dat er binnen Roda JC een complot tegen hem gesmeed is. De veelbesproken Mexicaanse investeerder roept de Limburgers op om de rust te bewaren in een roerige tijd.

Garcia de la Vega meldde zich eerder dit seizoen als geldschieter bij Roda, maar heeft nog weinig beloftes ingelost. Vrijdag verdreven boze fans hem uit het stadion tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

De bestuurlijke onrust kreeg maandag een vervolg, toen het personeel van de club zich ziek meldde uit protest tegen de aanwezigheid van Garcia de la Vega. Later op de dag maakte Roda bekend de rest van de week besloten te trainen.

"Ik ga samen met mijn advocaat onderzoeken of dit een complot is. Ik denk dat het allemaal verband houdt met elkaar. Het personeel roep ik op om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en geen strijd te voeren in de club", zegt Garcia de la Vega dinsdag tegen De Telegraaf.

Hij had niet aan zien komen dat hij vrijdag het stadion uit zou worden gezet. "Ik ben vastgegrepen, geduwd, ik ben zelfs gevallen. Ik voelde me heel onveilig en ben aangetast in mijn waardigheid. Ik vroeg mijn stewards om me te helpen, maar niemand hielp me."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe de supporters van Roda JC Mauricio Garcia de la Vega het stadion uitjagen.

'Iemand van de club zit erachter'

Garcia de la Vega verwijt de fans overigens niets. "De supporters van Roda JC zijn slachtoffers, ze zijn hiervoor gebruikt. Ik zal er dan ook bij de KNVB voor pleiten dat de supporters die hierbij betrokken zijn geweest niet worden gestraft", aldus de Mexicaan.

"Ik kan heel goed begrijpen dat de supporters zich zorgen maken, want Roda gaat hen aan het hart. Roda is hun leven. Maar ik denk dat deze actie een doelbewuste poging is om mij onder druk te zetten. Iemand van binnen de club zit daarachter."

Volgens de zakenman is hij slachtoffer van onterecht hoge verwachtingen. "Ik ben niet het type eigenaar dat binnenkomt en direct geld begint uit te geven. Ik heb van begin af aan gezegd dat ik andere wegen zou kiezen, zoals snijden in de uitgaven. Daar hebben we grote stappen in gemaakt. Bovendien heb ik te maken met de regelgeving van de KNVB", zegt hij.

"Ik ken de situatie van andere buitenlandse investeerders die geïnvesteerd hebben, maar hun geld kwijt zijn omdat ze niet goedgekeurd zijn als eigenaar. Bovendien kan ik ook pas geld in de club storten als de KNVB mij als eigenaar heeft goedgekeurd, omdat ik anders het risico loop dat het geld wordt bevroren omdat de herkomst niet duidelijk is."

De fans van Roda JC zijn duidelijk niet blij met Mauricio Garcia de la Vega. (Foto: Pro Shots)

Garcia de la Vega praat wel over mogelijk vertrek

Garcia de la Vega bevestigt wel dat hij met Roda JC-eigenaar Frits Schrouff in gesprek is over een eventueel vertrek bij de club. De Mexicaan wil niet in het Parkstad Limburg Stadion blijven rondlopen als hij het gevoel heeft dat hij ongewenst is.

"Ik probeer niet obsessief te zijn met dit project. Als iemand anders er een beter project van kan maken, dan sta ik daar voor open. Als ze me niet willen, moeten ze dat maar zeggen. Net zoals in een huwelijk."

Niet alleen financieel, maar ook sportief zit Roda in een moeilijke situatie. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong staat slechts zestiende in de Keuken Kampioen Divisie. De volgende wedstrijd is vrijdag, uit tegen Telstar.

