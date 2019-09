Arsenal heeft maandag dankzij een ingreep van de VAR een punt overgehouden aan het duel met Manchester United. Op Old Trafford werd het 1-1.

De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam op slag van rust op voorsprong door Scott McTominay. De gelijkmaker van Pierre-Emerick Aubameyang na rust werd vanwege vermeend buitenspel nog afgekeurd, maar de VAR greep in.

Door het gelijke spel klimt Arsenal naar de vierde plaats in de Premier League met twaalf punten uit zeven duels. De achterstand op koploper Liverpool is met negen punten al aanzienlijk.

Manchester United, dat donderdag in de Europa League tegen AZ speelt, staat er nog een stuk slechter voor met negen punten uit zeven wedstrijden. 'The Red Devils' wonnen pas twee competitiewedstrijden en staan zeer teleurstellend op de tiende plaats.

Scott McTominay bezorgde Manchester United de voorsprong tegen Arsenal. (Foto: Pro Shots)

VAR helpt Arsenal op Old Trafford

De eerste helft op Old Trafford was niet om over naar huis te schrijven. Beide ploegen lieten maar weinig zien en slaagden er niet in om gevaarlijk te worden.

Dat beeld veranderde vlak voor rust. Na een paar puike reddingen van David de Gea bezorgde McTominay de thuisploeg de voorsprong. De twintigjarige Schot haalde van een meter of twintig hard uit en liet doelman Bernd Leno kansloos.

Na een klein uur spelen kwam de ploeg van trainer Unai Emery op gelijke hoogte. Aubameyang werd door Bukayo Saka gevonden in de diepte en stiftte de bal over doelman De Gea heen. De grensrechter stak zijn vlag in de lucht waardoor de treffer werd afgekeurd, maar na het zien van de beelden gaf de VAR alsnog groen licht voor Arsenal: 1-1.

In het laatste half uur waren de beste kansen nog voor United, maar McTominay kopte over, Paul Pogba schoot de bal centimeters naast het doel en een vrije trap van Marcus Rashford werd uitstekend gekeerd door Leno.

Pierre-Emerick Aubameyang zorgde met zijn zevende treffer van het seizoen voor de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

