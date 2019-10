Josep Guardiola heeft er begrip voor dat de supporters van Manchester City meer waarde hechten aan de Premier League dan aan de Champions League. De Spaanse manager hoopt wel dat hij en zijn ploeg dat zo snel mogelijk kunnen veranderen.

"Ik weet dat de fans de Premier League het leukste vinden. Ze zien liever een derde landstitel op rij dan dat we voor de eerste keer de Champions League winnen. Dat is de realiteit", zei Guardiola maandag op zijn persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Dinamo Zagreb van dinsdag.

"Manchester City heeft geen Champions League-historie en dus hebben de fans er ook minder mee. Onze supporters bleven thuis of gingen naar bars om naar Liverpool of Manchester United te kijken, waarbij dit toernooi in de clubcultuur zit. Wij moeten onze fans laten zien hoe belangrijk de Champions League is."

Sinds de overname van Manchester City in 2008 en de daaropvolgende landstitels in 2012 en 2014 sprak de clubleiding meerdere keren de ambitie uit om de Champions League te winnen, maar de 'Citizens' kwamen daar nog niet bij in de buurt.

Josep Guardiola hoopt dat de City-fans meer waarde gaan hechten aan de Champions League. (Foto: Pro Shots)

City bereikte nooit Champions League-finale

City reikte in het seizoen 2015/2016 wel tot de halve finales, maar daarin bleek de latere winnaar Real Madrid over twee wedstrijden te sterk. Guardiola realiseert zich dat het winnen van de Champions League misschien wel het belangrijkste doel is voor City, maar hij probeert de verwachtingen juist te temperen.

"Ik wil dit toernooi ook graag winnen met deze club, maar het zal mijn leven niet veranderen als het niet lukt", benadrukte de Spanjaard, die als trainer van FC Barcelona twee keer de Champions League won (in 2009 en 2011).

"We zullen het natuurlijk wel proberen en het zou geweldig zijn als het lukt. Zo niet, dan proberen we het volgend jaar weer. Het winnen van de Champions League zou een logische volgende stap zijn, maar het is niet altijd mogelijk."

City neemt het dinsdag voor eigen publiek op tegen Dinamo Zagreb, dat in de eerste groepswedstrijd verrassend eenvoudig met Atalanta afrekende (4-0). De ploeg van Guardiola won de eerste ontmoeting met Shakhtar Donetsk in Oekraïne (0-3).

