Het voltallige kantoorpersoneel van Roda JC heeft zich maandag ziek gemeld. Daarmee willen ze hun onvrede laten blijken over Mauricio Garcia de la Vega, de beoogde nieuwe eigenaar van de club.

Volgens het personeel is er de afgelopen maanden een onwerkbare situatie ontstaan. "Na goed overleg is derhalve vanochtend gezamenlijk besloten rust te nemen en tot nader order het werk neer te leggen", melden de werknemers van de club uit Kerkrade in een gezamenlijke verklaring.

Vrijdag werd Garcia de la Vega door een groep supporters het Parkstad Limburg Stadion uitgezet bij de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1). De Mexicaan deed daarop aangifte van bedreiging en mishandeling.

Maandag bezocht Garcia de la Vega de training van het eerste elftal van de club. Het stadion van de club is gesloten.

Roda JC verkeert in diepe sportieve crisis

Roda JC verkeert in een diepe sportieve crisis. De club, die tussen 1973 en 2018 met uitzondering van één seizoen onafgebroken in de Eredivisie speelde, is momenteel slechts de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie.

Supporters van Roda JC twijfelen door verschillende publicaties aan de bedoelingen van Garcia de la Vega. Als eigenaar van de Spaanse club Real Murcia zou hij zijn financiële beloftes niet zijn nagekomen en kon de club maandenlang geen salarissen uitbetalen.

De geplande overname van Garcia de la Vega van Roda JC is nog niet officieel omdat de KNVB onderzoek doet naar de Mexicaanse investeerder.

Voor Roda JC staat er vrijdag een uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie op het programma. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong neemt het op tegen Telstar.

