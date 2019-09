AZ-trainer Arne Slot is erg tevreden met het optreden van Calvin Stengs tegen Heracles Almelo (2-0). Het grote talent van de ploeg uit Alkmaar zou eigenlijk rust krijgen, maar viel al vroeg in en maakte kort voor tijd de tweede treffer.

"Ook als Calvin vermoeid is, is hij een fantastische speler", zei Slot zondag in Den Haag tegen FOX Sports. "Maar wij als staf zullen voorzichtig met hem moeten zijn."

Stengs is begonnen aan wat pas zijn eerste volledige seizoen in de Eredivisie moet worden. De twintigjarige aanvaller liep in augustus 2017 een zware kruisbandblessure op en maakte pas veertien maanden later zijn rentree.

"Vorig jaar heeft hij maar 21 competitieduels gespeeld. Dit seizoen heeft hij er in alle competities al bijna evenveel wedstrijden op zitten", liet Slot weten. "We willen nog heel lang van hem blijven genieten, dus zullen we als staf af en toe ook voorzichtig moeten zijn."

Stengs: 'Zestig minuten spelen is ook een beetje rust'

Met het drukke programma in het achterhoofd (AZ speelt donderdag in de Europa League tegen Manchester United) leek het de staf beter om Stengs zondag rust te geven. Toen Albert Gudmundsson na 28 minuten met een enkelblessure naar de kant moest, werd Stengs alsnog in de ploeg gebracht.

"In goed overleg met medische staf en de trainer hadden we besloten dat ik rust zou krijgen. Maar natuurlijk kon ik erin, ik ben gewoon fit", zei Stengs. "Nu heb ik zestig minuten gespeeld, dus ook een beetje rust gehad."

"Ik denk dat het een verstandige beslissing was om niet de hele wedstrijd te spelen. Een uurtje spelen voel je ook wel in je benen, maar een stuk minder dan negentig minuten."

AZ-trainer Arne Slot. (Foto: Pro Shots)

'Stengs heeft de kwaliteit om zijn keuze uit te stellen'

Net als onlangs tegen Royal Antwerp en Feyenoord scoorde Stengs tegen Heracles met een geplaatst schot. Volgens trainer Slot is dat een kwaliteit waar de aanvaller vaker gebruik van zou moeten maken.

"Hij heeft de kwaliteit om zijn keuze uit te stellen", analyseerde Slot. "Hij kan op doel schieten, maar hij kan ook op het laatste moment een steekpass geven of een lange pass naar de zijkant. Dat is hartstikke lastig voor tegenstanders en een keeper. Je weet eigenlijk tot het laatste moment nooit wat hij gaat doen."

Met 28 minuten extra rust is Stengs donderdag topfit voor het Europa League-duel met Manchester United. De wedstrijd in het Cars Jeans Stadion begint om 18.55 uur. Manchester United speelt maandagavond nog de Premier League-topper tegen Arsenal (aftrap 21.00 uur).

Door de zege op Heracles bezet AZ de derde plek in de Eredivisie, met één punt achterstand op Ajax en PSV.

