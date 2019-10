RKC-trainer Fred Grim heeft geen goed woord over voor de manier waarop verdediger Paul Quasten zondag tijdens het duel met Vitesse (1-2-verlies) uitviel tegen doelman Etienne Vaessen. De twee ploeggenoten kregen het in de eerste helft met elkaar aan de stok.

Doelman Vaessen spoorde Quasten na een gevaarlijke kans voor Vitesse aan om scherper te verdedigen, maar die was daar niet van gediend en reageerde woedend. Andere RKC-spelers moesten tussenbeide komen en Grim besloot direct in te grijpen door Quasten te wisselen voor Lars Nieuwpoort.

"Hier zullen we nog wel even over moeten praten. De reactie van Paul was in mijn ogen niet goed, daarom heb ik hem gewisseld", zei Grim na de met 1-2 verloren wedstrijd voor eigen publiek in gesprek met FOX Sports.

"Ik heb tot tien geteld en er even over na kunnen denken toen ik Lars warm liet lopen, maar zo reageer je gewoon niet. Als je iets te zeggen hebt, doe je dat in de kleedkamer tussen vier muren. Niet voor een volle tribune."

Paul Quasten werd direct gewisseld door Fred Grim. (Foto: Pro Shots)

'Geen beleving en strijd in eerste helft'

Het akkefietje tussen de twee ploeggenoten was tekenend voor de eerste helft van het ploeterende RKC. De Waalwijkers speelden niet naar behoren en gingen met een 0-1-achterstand rusten door een doelpunt van Nouha Dicko.

"Je zag het vertrouwen wegebben bij de jongens", blikte Grim terug op de eerste helft. "We namen het op tegen Vitesse, maar speelden het grootste gedeelte van de eerste helft tegen onszelf. Je zag geen beleving en geen strijd. Het ging tussen de oren zitten en dan wordt het lastig."

Door een benutte penalty van Clint Leemans in de tweede helft maakte RKC het weer spannend, maar Oussama Tannane schoot een kwartier voor tijd ook raak van 11 meter en bezorgde Vitesse de volle buit in Waalwijk. Voor RKC betekende het de zevende nederlaag in acht competitiewedstrijden.

"Ik weet dat de jongens hun stinkende best doen en als we hard werken kunnen we best een bepaalde kwaliteit laten zien. Maar als daar iets van wegvalt, zijn we een heel kwetsbare ploeg. We zitten in een dalletje en moeten ervoor zorgen dat we er heel snel uit komen."

