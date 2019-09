Frank de Boer heeft maandag met Atlanta United in de slotfase een overwinning uit handen gegeven. 'The Five Stripes' speelden in Canada met 1-1 gelijk tegen Montreal Impact.

Julian Gressel bracht Atlanta in de 53e minuut nog op voorsprong door binnen te schieten na een fraaie combinatie met Emerson Hyndman, maar tien minuten voor tijd ging het alsnog mis voor de ploeg van De Boer.

Uitgerekend oud-Ajacied Bojan, die in het seizoen 2013/2014 op huurbasis voor Ajax speelde en toen De Boer als trainer had, tekende in de 81e minuut voor de gelijkmaker. Héctor Villalba leek Atlanta vlak daarna alsnog naar de zege te leiden, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Het is de tweede wedstrijd op rij dat Atlanta niet weet te winnen. De regerend kampioen in de MLS verloor vorige week met duidelijke cijfers van New York City FC, de koploper in de Eastern Conference (4-1).

Atlanta bezet nog altijd de tweede plek in de MLS met 55 punten, zes minder dan New York City. Op 19 oktober gaan de play-offs van start in de MLS. Atlanta heeft zich daar al voor geplaatst.